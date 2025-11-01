FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ में पीएम Modi ने कहा- मैं गरीबों की चिंता को समझ सकता हूं, जब भी मौका मिला गरीबों के लिए काम किया

गमले में कैसे उगाएं पालक? सर्दियों में ताजी सब्जी खाने के लिए जानिए पौधे लगाने का सबसे आसान तरीका

IND-W vs SA-W Final: अगर बारिश से धुला फाइनल तो बनेगा चैंपियन? यहां जानिए ICC नियम से लेकर मौसम के हाल तक की डिटेल्स

अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन

Budget Bikes With Good Mileage: बजट कम है? लेना चाहते हैं बेहतर माइलेज के साथ शानदार फीचर्स वाली बाइक, तो ये लिस्ट देख लें

Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: तेजस्वी की राघोपुर सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर, वोटिंग से पहले BJP के हुए राकेश रौशन

Bihar Election 2025: राघोपुर सीट पर सियासी माहौल गर्मा गया है. पूर्व प्रत्याशी राकेश रौशन के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए को मजबूती मिली है. अब तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी का मुकाबला और सख्त हो गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 01, 2025, 04:01 PM IST

Bihar Election 2025: तेजस्वी की राघोपुर सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर, वोटिंग से पहले BJP के हुए राकेश रौशन

राकेश रौशन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. 

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राघोपुर सीट पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. इस सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके राकेश रौशन अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. बताते चलें, राघोपुर, जो लंबे समय से लालू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, अब बीजेपी और एनडीए के लिए अहम केंद्र बन गया है. इस घटनाक्रम के बाद राघोपुर में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए मुकाबला और मुश्किल हो सकता है. 

राकेश रौशन को पार्टी की सदस्यता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई. इस मौके पर जायसवाल ने कहा कि एनडीए अब राघोपुर सीट को हर हाल में जीतने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार तेजस्वी यादव की हार तय है. 

राजनीतिक सफर भी काफी रोचक

राकेश रौशन का राजनीतिक सफर भी काफी रोचक रहा है. साल 2000 में उनकी मां ने राघोपुर से चुनाव लड़ा था. इसके बाद राकेश रौशन ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और करीब 46,900 वोट हासिल किए थे. 2020 में वे लोक जनशक्ति पार्टी से मैदान में उतरे और लगभग 25,000 वोट पाए. इसके अलावा वे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके हैं. अब बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने एनडीए की रणनीति को और मजबूत किया है. 

यह भी पढ़ें: भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राकेश रौशन के आने से पार्टी को राघोपुर में नई ऊर्जा मिली है और सतीश कुमार को जनता का मजबूत समर्थन मिलेगा. राघोपुर सीट 1995 से अब तक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के कब्जे में रही है. इस बार मुकाबला तेजस्वी यादव और बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार के बीच सीधा माना जा रहा है. 

