Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद

Bihar: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. नामांकन के समय उनके साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रही.

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राधोपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के साथ बुधवार की दोपहर करीब 1:20 बजे हाजीपुर से समाहरणालय परिसर में पहुंचे और नामांकन दाखिल कर दिया. नामांकन के समय उनके माता-पिता के अलावाब हन मीसा भारती भी मौजूद रहीं. वह इस सीट से पिछली दो चुनावों से निर्वाचित हुए हैं और लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं. इस दौरान राज्यसभा सदस्य संजय यादव भी शामिल थे.

40 किलोमीटर की यात्रा

पार्टी प्रमुख के आवास से हाजीपुर उप-मंडल कार्यालय तक करीब 40 किलोमीटर की यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे. राजद समर्थक फूलों की वर्षा करते हुए नारे लगा रहे थे. यात्रा के दौरान जिस गाड़ी में तेजस्वी यादव अपने माता-पिता और बहनों के साथ सफर कर रहे थे, वह फूलों से ढकी हुई थी. रास्ते भर समर्थकों ने शुभकामनाओं के तौर पर फूल बरसाए.



महागठबंधन में सीटों बंटवारे के लेकर उथल-पुथल

हाजीपुर समाहरणालय पहुंचने पर जब तेजस्वी यादव वाहन से उतरे और कुछ दूरी पैदल चलते हुए नामांकन कार्यालय की ओर बढ़े, तो वहां मौजूद भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर थे और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ मौजूद रहे. आपको बता दें कि अभी महागठबंधन में सीटों बंटवारे को लेकर उलझन नहीं सुलझा है. कांग्रेस चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें मांग रही है राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

