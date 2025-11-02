Bihar Election 2025: महुआ में तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ किया चुनाव प्रचार, कहा- पार्टी से बड़ा कोई नहीं

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ने महुआ में बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव प्रचार कर राजद प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए वोट मांगे और पार्टी की प्राथमिकता पर जोर दिया.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महुआ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने राजद के उम्मीदवार मुकेश रोशन के लिए जनसभा की. इस दौरान उन्होंने पार्टी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सदस्य से बड़ा पार्टी नहीं होती.

पार्टी ही मां-बाप

महुआ में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि महुआ का टिकट खुद पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तय किया है. उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भ्रम में न रहें और राजद प्रत्याशी को अपनी वोट शक्ति से समर्थन दें. तेजस्वी ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी पार्टी के खिलाफ या सदस्य किसी भी तरह से बाहर से आए, उसका असर नहीं पड़ेगा. उनका कहना था कि “पार्टी ही मां-बाप है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं.”

भाइयों के बीच राजनीतिक टकराव

इस चुनावी मुकाबले में तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार और पार्टी से अलग होकर जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लिया है. वहीं, राजद ने मुकेश रोशन को महुआ से उम्मीदवार बनाया है. इस प्रकार महुआ विधानसभा क्षेत्र में दो भाइयों के बीच अप्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव देखा जा रहा है.

पार्टी ही प्राथमिकता

राजद के अनुसार, यदि महुआ में लालटेन जलेगी तो सरकार बनेगी. तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि राजद के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है और किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है. इस चुनावी टकराव के चलते महुआ क्षेत्र में मतदाताओं की दिलचस्पी और चुनावी जद्दोजहद बढ़ गई है. लोकल स्तर पर यह स्थिति दिखाती है कि परिवार और पार्टी की राजनीति किस तरह से आम चुनावों पर प्रभाव डाल सकती है. तेजस्वी का संदेश स्पष्ट था कि पार्टी ही प्राथमिकता है और किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की तुलना उससे नहीं की जा सकती.

