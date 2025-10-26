FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख का बीमा देने का वादा किया. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर रोजगार, उद्योग और विकास के मुद्दे पर निशाना साधा.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 26, 2025, 11:44 AM IST

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने आए तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभाओं में नए वादे कर रहे हैं. रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में बड़ा ऐलान किया. तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी और 50 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें. 

लोग अब बदलाव के लिए बेचैन

तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार 20 साल से खटारा सरकार के बोझ तले दबा हुआ है. उनका कहना था कि लोग अब बदलाव के लिए बेचैन हैं और उन्हें महागठबंधन पर भरोसा है. उन्होंने कहा कि जनता जाति-धर्म से ऊपर उठकर बदलाव की उम्मीद के साथ उनसे उम्मीदें जोड़ रही है. उन्होंने बीजेपी और नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी अपने चरम पर है और जनता अब इन सब से उकताकर बदलाव चाहती है. 

अमित शाह पर भी सीधा निशाना

केंद्र सरकार पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधा. अमित शाह और मोदी सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सालों से कारखाने और बड़े उद्योग लगने नहीं दिए गए. जो उद्योग लगाने चाहिए थे, उन्हें गुजरात भेज दिया गया. आईटी पार्क, फैक्ट्रियां और नई नौकरियों का सारा रास्ता बिहार से छीन लिया गया. तेजस्वी ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार से बेरोजगारी खत्म करना है और युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में रोजगार देना है. 

यह भी पढ़ें: Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं

उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार बनने पर सोनार, नाई, बढ़ई और लोहार जैसी पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों को स्वरोजगार में मदद के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने की भी बात कही. तेजस्वी ने कहा कि “बिहार ने पिछली सरकार को 20 साल दिए, अब हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं.” 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE