बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी संविदाकर्मी स्थायी होंगे और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन, ब्याज मुक्त ऋण और बीमा सहित अतिरिक्त भत्ते दिए जाएंगे.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 22, 2025, 11:52 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के चुनावी मौसम के बीच एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और मौजूदा डबल इंजन वाली सरकार से लोग निराश और गुस्से में हैं. नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चुनाव प्रचार का समय शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और पलायन के कारण लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा. विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रहे संविदाकर्मियों को अब स्थायी होने का अधिकार मिलेगा. तेजस्वी यादव ने कहा, “हमारी सरकार बनने पर पहले लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि दीदियों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है”. 

मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपया किया जाएगा

इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए विशेष घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि सभी जीविका CM (Community Mobilizer) दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपया किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उनकी मांग के अनुसार अगले दो वर्षों तक जीविका दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और प्रत्येक दीदी को 2,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा. इसके साथ ही सभी जीविका दीदियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. 

गठबंधन में कोई विवाद नहीं

महागठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि गठबंधन में कोई विवाद नहीं है और सभी सवालों का जवाब जल्द ही जनता के सामने आएगा. बहरहाल, तेजस्वी यादव की ये घोषणाएं चुनावी माहौल में संविदाकर्मियों और जीविका दीदियों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं.  साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर चुनावी रणनीति में पूरी तरह सक्रिय है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

