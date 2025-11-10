'तेजस्वी अकेले ही NDA पर भारी', सम्राट चौधरी के बयान पर मीसा भारती ने यूं किया पलटवार

RJD की सांसद मीसा भारती ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रविवार को दिए गए बयान पर पलटवार किया. जानें उन्होंने क्या-क्या कहा...

बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. RJD की सांसद मीसा भारती ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रविवार को दिए गए बयान पर पलटवार किया. सम्राट चौधरी ने कहा था कि 'लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत रहा है', इस पर मीसा भारती ने सोमवार को कहा कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले एनडीए पर भारी हैं. एनडीए पहले तेजस्वी से तो जीत ले.

'महागठबंधन की बनने जा रही सरकार'

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं. महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि युवाओं और सभी वर्गों ने इस चुनाव में महागठबंधन को बढ़-चढ़कर समर्थन दिया है. भाजपा नेता सम्राट चौधरी के पहले चरण के चुनाव वाली सीटों में से कम से कम 100 सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि तो वे क्या कहेंगे कि महागठबंधन जीत रहा है? कुछ तो बोलेंगे ही न.

'NDA सरकार ने बिहार को कुछ नहीं दिया'

सांसद मीसा भारती ने कहा कि महागठबंधन ने इस चुनाव में अपने किए वादों को लेकर चुनाव लड़ा है. बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है. 11 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार है लेकिन बिहार को कुछ देने का काम नहीं किया. बिहार में एक भी कारखाने नहीं हैं, रोजगार के कोई साधन नहीं हैं. बिहार के युवाओं के लिए पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को देखा जाए तो वे महंगाई से लड़ रही हैं. किसी भी एनडीए के नेता ने इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की. किसी ने बिहार की बेहतरी की चर्चा नहीं की जबकि तेजस्वी मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए. बता दें कि रविवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आ रही हैं और लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से