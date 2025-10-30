Bihar Election 2025: 'कभी खुद किया है ...', छठ पर राहुल गांधी के बयान से भड़के तेजप्रताप यादव

महुआ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद कभी छठ पूजा नहीं की है, इसलिए उन्हें इसके प्रतीक-महत्व और सार्वजनिक भावनाओं की वास्तविक समझ नहीं हो सकती.

महुआ विधानसभा सीट के चुनावी प्रचार के बीच आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जनशक्ति जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के छठ पूजा संबंधी बयान को लेकर तीखा हमला बोला है. यादव ने कहा कि राहुल गांधी को छठ पूजा की समझ नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं छठ पूजा नहीं की है. साथ ही तेजप्रताप ने राहुल की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए यह तंज भी कसा कि जो व्यक्ति विदेश भाग जाता है, उसे छठ की जानकारी कैसे हो सकती है.

राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है..

महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने भाजपा और उसकी राष्ट्रीय राजनीति पर सख्त तेवर अपनाते हुए राहुल गांधी के उस बयान को निशाना बनाया, जिसमें गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना–देना नहीं है. अगर जनता उन्हें वोट देगी, तो वे मंच पर आकर भी नाच सकते हैं. तेजप्रताप ने कहा कि “कौन ड्रामा कर रहा है, राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किया है?” उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद कभी छठ पूजा नहीं की है, इसलिए उन्हें इसके प्रतीक-महत्व और सार्वजनिक भावनाओं की वास्तविक समझ नहीं हो सकती.

मैं किसी मुकेश सहनी को नहीं जानता हूं

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna | On Rahul Gandhi's Chhath Puja remark, Janshakti Janata Dal (JJD) Chief Tej Pratap Yadav says, "What does Rahul Gandhi ji know about Chhath? Has Rahul Gandhi observed Chhath? Does he know anything about it? What knowledge does a man who runs… pic.twitter.com/fXdEyPO4np — ANI (@ANI) October 30, 2025

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा: “जो आदमी विदेश भाग जाता हो, उसको छठ की क्या जानकारी होगी?” इसी बीच जब पत्रकारों ने पूछा कि वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी ने कहा है कि वे तेजप्रताप यादव को नहीं जानते, तो यादव भड़क उठे और जवाब दिया: “ई किसका नाम ले रहे हैं? मैं किसी मुकेश सहनी को नहीं जानता हूं.”

यह भी पढ़ें: 'मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे'.. राहुल गांधी के बयान पर भड़के अमित शाह, देखें गृह मंत्री का रिएक्शन

जोर-शोर से प्रचार

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब तेजप्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र में जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और उनका सामना राष्ट्रवादी RJD के उम्मीदवार मुकेश रौशन से है. इस चुनावी प्रकरण में छठ पूजा जैसा सांस्कृतिक-धार्मिक विषय भी प्रचार-रणनीति का हिस्सा बन गया है, जिससे माहौल गरमा गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.