Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव पहले चरण के चुनाव के बाद अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो चुनाव बाद किसका समर्थन करेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि राजनीति में दरवाजे खुले हैं, लेकिन समर्थन जनता के हित में होगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 07, 2025, 04:49 PM IST

Bihar Election 2025: तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

Tej Pratap Yadav/X

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) नेता तेज प्रताप यादव का बयान सियासत में हलचल मचा रहा है. तेज प्रताप ने कहा है कि 14 नवंबर को जनता जिसे चुनेगी, वे उसी का समर्थन करेंगे. उन्होंने साफ किया कि उनका समर्थन किसी दल नहीं बल्कि जनता के मुद्दों और विकास के एजेंडे पर आधारित होगा. इस बयान ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को और तेज कर दिया है. 

पहले चरण के मतदान के बाद बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का बयान चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा है कि वे उसी का साथ देंगे जो बिहार के असली मुद्दों पर काम करेगा. उन्होंने कहा, “जनता बदलाव चाहती है और 14 नवंबर को यह बदलाव नजर आएगा. मैं उसी का समर्थन करूंगा जो रोजगार देगा, पलायन रोकेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा.”

राजनीति किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं

तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता की भलाई के लिए है. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता की नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ उठाने की है. इस बयान से साफ है कि वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर जनता के लिए राजनीति करता है. 

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बयान एनडीए या किसी अन्य दल को समर्थन का संकेत है, तो उन्होंने जवाब दिया, “राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते.” उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दल जनता के विकास के लिए काम करने का वादा करता है और बहुमत लेकर आता है, तो वे उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन यह समर्थन जनता के हित में और शर्तों पर होगा. राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को तेज प्रताप की स्वतंत्र राजनीतिक सोच और रणनीतिक लचीलापन के संकेत के रूप में देख रहे हैं. कुछ का मानना है कि यह कदम उन्हें बिहार की राजनीति में एक नई पहचान दिला सकता है, जहां वे जनता के हितों को प्राथमिकता देने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं. 

