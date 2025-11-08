तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान

बिहार चुनाव 2025
Tej Pratap Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को Y-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है.
Tej Pratap Yadav: बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियां अपनी पूरी दमखम लगा रही हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को Y-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है. यह सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के आदेश के तहत लागू की गई है.गौरतलब है कि, चुनाव से पहले बिहार के तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जिनमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और पप्पू यादव शामिल थे. अब इस सूची में तेज प्रताप यादव का नाम भी नया शामिल हो गया है.
तेज प्रताप यादव को अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक विशेष टीम हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी. सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप यादव की सुरक्षा जरूरतों का मूल्यांकन कर एक विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद तुरंत इस उच्च सुरक्षा श्रेणी को मंजूरी दी गई.
Y-Plus कैटेगरी की सुरक्षा काफी कड़ी और व्यवस्थित मानी जाती है. इस श्रेणी के तहत कुल 11 आर्म्ड पुलिस कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं. सुरक्षा व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला, स्टैटिक जवान, जिनकी संख्या 5 है, ये हमेशा तेज प्रताप यादव के घर और आसपास तैनात रहते हैं. दूसरा, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) की टीम, जिसमें 6 जवान होते हैं, जो तीन शिफ्टों में उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं और यात्रा के दौरान उनके साथ रहते हैं.
यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप यादव के जीवन पर संभावित खतरे का आकलन किया था. इस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ को उनकी सुरक्षा में तैनात करने का आदेश दिया. इस सुरक्षा व्यवस्था के लागू होने से उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में सुरक्षा सुनिश्चित होगी. बिहार चुनाव जैसे संवेदनशील समय में इस निर्णय से तेज प्रताप यादव के सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम सुरक्षित रूप से आयोजित किए जा सकेंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.