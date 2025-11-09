मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन

तेज प्रताप यादव ने Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद कहा कि उनकी जान को खतरा है .वहीं, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उनके भविष्य के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव फिर से सुर्खियों में हैं. केंद्र सरकार द्वारा उन्हें Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है. मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और “ये लोग मुझे मरवा भी देंगे.” वहीं, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उनके भविष्य के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं.

उसको शुभकामनाएं, उसका भविष्य उज्जवल हो

गौरतलब है कि, तेज प्रताप यादव इन दिनों पार्टी से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हैं. परिवार से दूरी के बावजूद उन्होंने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव को 36वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. तेज प्रताप ने कहा, “तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको शुभकामनाएं, उसका भविष्य उज्जवल हो, हमारा आशीर्वाद है.”

मेरी जान को खतरा है

हालांकि, इस बीच जब उनसे उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सवाल पूछा गया, तो तेज प्रताप ने कहा, “मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे मार भी सकते हैं.” केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्हें Y प्लस सुरक्षा प्रदान की है. इस सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो उनके साथ रहेंगे. तेज प्रताप ने बताया कि वह लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और उनके उम्मीदवारों को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज उनके चार कार्यक्रम हैं और जनता का मूड पूरी तरह उनके पक्ष में है.

#WATCH | Patna, Bihar | Janshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "... My security has been increased because there is a threat to my life. People will get me killed. There are many enemies... It's Tejashwi's birthday and I give him my best wishes. Hope he has a bright… pic.twitter.com/x3byRziii3 — ANI (@ANI) November 9, 2025

यह भी पढ़ें: जितना लगाना था लगा लिया जोर, आज शाम थम जाएगा शोर, चिराग पासवान ने बताया 200 प्लस सीटों का गणित

सुबह से ही समर्थक बधाई दे रहे हैं

वहीं दूसरी ओर, तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर पटना की सड़कों पर उनके समर्थकों ने बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए हैं. सुबह से ही समर्थक उनके घर के बाहर एकत्रित होकर बधाई दे रहे हैं. तेजस्वी इस मौके पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा भी जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.