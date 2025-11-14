FacebookTwitterYoutubeInstagram
Tarapur Election Result 2025: डिप्टी CM सम्राट चौधरी और RJD के अरुण कुमार में कौन जीत रहा है?

Tarapur Vidhan Sabha Chunav 2025 Result: दो चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने होंगे. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. तारापुर सीट की बात करें तो अभी तक के रुझानो में सम्राट चौधरी 2600 वोटों से आगे चल रहे है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 14, 2025, 10:40 AM IST

Tarapur Election Result 2025: डिप्टी CM सम्राट चौधरी और RJD के अरुण कुमार में कौन जीत रहा है?

Tarapur Election Result 2025

Tarapur Election Result 2025 | BJP’s Samrat Choudhary vs RJD’s Arun Shah: बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने Tarapur Assembly Seat से दावा ठोका है. इस सीट पर उनका मुकाबल, RJD के अरुण कुमार है. शुरुआती रुझान में सम्राट चौधरी 2600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. 


Tarapur Assembly Seat किस जिले में है?


तारापुर विधानसभा सीट बिहार के मुंगेर जिले में है. यह सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है.

Tarapur Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?


तारापुर विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक जेडीयू के राजीव कुमार सिंह हैं. सीट शेयरिंग में यह सीट बीजेपी के खाते में गई, इस वजह से राजीव कुमार सिंह का टिकट कटा और बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया. 

Tarapur Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?


तारापुर विधानसभा सीट पर प्रमुख मुकाबला बीजेपी के सम्राट चौधरी और RJD के अरुण कुमार सिंह के बीच है. उनके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने संतोष कुमार सिंह को मैदान में उतारा है. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

 

