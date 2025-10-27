FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग  

AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 

Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा

Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 

Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

सुगौली सीट पर वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन 21 अक्टूबर को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की जीत की राह आसान मानी जा रही थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 27, 2025, 04:00 PM IST

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

Mukesh Sahani and Tej Pratap Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार में सत्ता पाने की जुगत में हर दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं. हर दिन नए समीकरण बैठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर नया दांव चल दिया है. दरअसल, इस सीट पर मुकेश सहनी ने तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. सहनी की विकाशील इंसान पार्टी (VIP) महागठबंधन का हिस्सा है.

VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सहयोगियों से विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन जेजेडी के श्याम किशोर चौधरी का पुरा समर्थन करेगी. उन्होंने अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एकजुटता के साथ श्याम किशोर चौधरी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है.

सुगौली सीट पर हुई कांटे की टक्कर
दरअसल, सुगौली सीट पर वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन 21 अक्टूबर को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद एनडीए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की जीत की राह आसान मानी जा रही थी. लेकिन अब श्याम किशोर चौधरी को महागठबंधन का समर्थन मिलने से मुकाबला रोचक हो गया है.

यह भी पढ़ें- 'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर वार
वहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी. तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए.

तेज प्रताप यादव अपनी राजनैतिक कर्मभूमि महुआ में बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि महुआ में रोड नहीं बना है. स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं. तेज प्रताप ने कहा, "जिस तरह हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया. इसी तरह वे यहां सड़कों का निर्माण कराएंगे. जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 
Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE