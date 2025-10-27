Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?
बिहार चुनाव 2025
सुगौली सीट पर वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन 21 अक्टूबर को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की जीत की राह आसान मानी जा रही थी.
बिहार में सत्ता पाने की जुगत में हर दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं. हर दिन नए समीकरण बैठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर नया दांव चल दिया है. दरअसल, इस सीट पर मुकेश सहनी ने तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. सहनी की विकाशील इंसान पार्टी (VIP) महागठबंधन का हिस्सा है.
VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सहयोगियों से विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन जेजेडी के श्याम किशोर चौधरी का पुरा समर्थन करेगी. उन्होंने अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एकजुटता के साथ श्याम किशोर चौधरी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है.
सुगौली सीट पर हुई कांटे की टक्कर
दरअसल, सुगौली सीट पर वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन 21 अक्टूबर को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद एनडीए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की जीत की राह आसान मानी जा रही थी. लेकिन अब श्याम किशोर चौधरी को महागठबंधन का समर्थन मिलने से मुकाबला रोचक हो गया है.
तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर वार
वहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, यह बिहार की जनता तय करेगी. तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए.
तेज प्रताप यादव अपनी राजनैतिक कर्मभूमि महुआ में बाइक पर चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि महुआ में रोड नहीं बना है. स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं. तेज प्रताप ने कहा, "जिस तरह हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया. इसी तरह वे यहां सड़कों का निर्माण कराएंगे. जनता से किया गया वादा पूरा करेंगे."
