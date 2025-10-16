FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

RJD Candidates List: करिश्मा राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं. दरोगा राय के छोटे बेटे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 16, 2025, 04:20 PM IST

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

Karishma Rai and Tejashwi Yadav

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में सत्ता पाने के लिए सियासी दल हर दांव-पेच आजमा रहे हैं. महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ने परसा विधानसभा सीट से डॉ. करिश्मा राय को टिकट दे दिया. करिश्मा राय, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चचेरी साली हैं. हालांकि, तेज प्रताप का अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहा विवाद अभी कोर्ट में है.

दरअसल, करिश्मा राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं. दरोगा राय के छोटे बेटे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी. लेकिन शादी के बाद से ही यह रिश्ता सही नहीं चल रहा है. जिसकी वजह से लालू परिवार और दरोगा प्रसाद परिवार की बीच खटास आ गई थी.

लेकिन अब तेजस्वी यादव ने करिश्मा राय को परसा सीट से टिकट देकर उनके परिवार के साथ चल रहे मदभेदों को दूर करने की कोशिश की है. दूसरे अपने बड़े भाई तेज प्रताय यादव को भी जता दिया कि वह कितना भी इस परिवार से दूर रहने की कोशिश करे, लेकिन उनका परिवार ऐश्वर्या राय के साथ खड़ा है.

दादा की विरासत को आगे बढ़ाएंगी करिश्मा राय

बिहार की परसा सीट पर राय परिवार का दबदबा रहा है. करिश्मा के दादा दरोगा प्रसाद राय 1952 में पहली बार परसा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद वह इस सीट से लगातार जीतते रहे और 1970 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली. दरोगा प्रसाद के बाद उनके छोटे बेटे चंद्रिका राय ने कमान संभाली और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया. 2015 में वह परसा सीट से विधायक चुने गए थे. इससे पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) से जीतते आए.

कौन हैं करिश्मा राय?

डॉ. करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट हैं. उनकी शादी बिहार के CGST कमिश्नर एवं निर्वाचन आयोग के नोडल अधिकारी विजय सिंह यादव से हुई थी. वह बिहार की राजनीति में भले ही अभी नया चेहरा हों, लेकिन परिवार का राजनीति में बड़ा रसूख रहा है. दादा मुख्यमंत्री और चाचा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं.

