Bihar Election 2025: RJD ने बिहार चुनाव के लिए खोले अपने सारे पत्ते, कुल 143 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट
बंदे ने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिगबॉस्केट से मंगवाई मिठाइयां, राइडर्स के चेहरे पर यूं लौटा दी मुस्कान
कौन हैं पलाश मुच्छल जिनसे क्रिकेटर स्मृति मंधाना रचाने वाली हैं शादी? जानें सिंगर पलक मुच्छल से क्या है रिश्ता
INS विक्रांत पर जवानों संग दिवाली, पीएम मोदी बोले – मां भारती के वीर सिपाहियों के साथ रहना सबसे बड़ा सौभाग्य
प्रभु श्रीराम से जुड़ी है दिवाली की परंपरा, तो इस दिन क्यों होती है मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा?
Stock Market: दिवाली के दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार, इन कंपनियों के शेयर चमके
ट्रेन में जूठे कंटेनर में परोसा गया खाना? Viral Video पर PIB ने बताया पूरा सच
किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: Bihar Election 2025: RJD ने बिहार चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है. सीट बंटवारे पर कांग्रेस से टकराव खुलकर सामने आया है. कई सीटों पर दोनों दल आमने-सामने उतर आए हैं.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत तेज हो गई है. लगभग सभी बड़े दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी 143 प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी है. सोमवार को दूसरे चरण के नामांकन का आख़िरी दिन था, ऐसे में आरजेडी के इस फैसले ने महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान को और खुलकर सामने ला दिया है. खास बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है.
नई सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर महागठबंधन के दो दल आमने-सामने खड़े हो गए हैं. सुल्तानगंज सीट इसका ताजा उदाहरण है, जहां कांग्रेस ने पहले ही ललन यादव को उम्मीदवार बनाया था, जबकि अब आरजेडी ने भी यहां से चंदन सिन्हा को उतार दिया है. सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही टकराव अन्य सीटों पर भी दिखाई दे रहा है, जिनमें नरकटियागंज, लालगंज, वैशाली और कहलगांव प्रमुख हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चयनित प्रत्याशियों की सूची।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 20, 2025
सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। #Bihar #RJD pic.twitter.com/QI7ckgoIQ6
हालांकि आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हुए गठबंधन की मर्यादा बरकरार रखने की कोशिश की है. फिर भी कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी से तालमेल बिगड़ता साफ नजर आ रहा है. आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के लिए 55 सीटें छोड़ी थीं, लेकिन कांग्रेस अब 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. अब तक वह 60 नामों का ऐलान कर चुकी है और कुछ सीटों पर फैसला होना बाकी है.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला
बताते चलें, पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज दोपहर तक थी. दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा. आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए जीत का भरोसा जताया है. अब देखना होगा कि महागठबंधन के भीतर यह “दोस्ताना मुकाबला” आगे क्या मोड़ लेता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.