Bihar Election 2025: RJD ने बिहार चुनाव के लिए खोले अपने सारे पत्ते, कुल 143 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत तेज हो गई है. लगभग सभी बड़े दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी 143 प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी है. सोमवार को दूसरे चरण के नामांकन का आख़िरी दिन था, ऐसे में आरजेडी के इस फैसले ने महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान को और खुलकर सामने ला दिया है. खास बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है.

महागठबंधन के दल आमने-सामने

नई सूची जारी होने के बाद कई सीटों पर महागठबंधन के दो दल आमने-सामने खड़े हो गए हैं. सुल्तानगंज सीट इसका ताजा उदाहरण है, जहां कांग्रेस ने पहले ही ललन यादव को उम्मीदवार बनाया था, जबकि अब आरजेडी ने भी यहां से चंदन सिन्हा को उतार दिया है. सूत्रों के मुताबिक ऐसा ही टकराव अन्य सीटों पर भी दिखाई दे रहा है, जिनमें नरकटियागंज, लालगंज, वैशाली और कहलगांव प्रमुख हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर उम्मीदवार नहीं

हालांकि आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हुए गठबंधन की मर्यादा बरकरार रखने की कोशिश की है. फिर भी कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी से तालमेल बिगड़ता साफ नजर आ रहा है. आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के लिए 55 सीटें छोड़ी थीं, लेकिन कांग्रेस अब 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. अब तक वह 60 नामों का ऐलान कर चुकी है और कुछ सीटों पर फैसला होना बाकी है.

14 नवंबर को नतीजों का ऐलान

बताते चलें, पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज दोपहर तक थी. दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा. आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए जीत का भरोसा जताया है. अब देखना होगा कि महागठबंधन के भीतर यह “दोस्ताना मुकाबला” आगे क्या मोड़ लेता है.

