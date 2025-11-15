Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बीच महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया. अब चर्चा इस बात की है कि क्या तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव ला दिया है. एनडीए ने जहां अभूतपूर्व जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया, वहीं महागठबंधन बेहद कमजोर होकर विपक्ष की भूमिका तक सिमट गया है. चुनाव से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था, लेकिन नतीजों ने उनका यह सपना अधूरा छोड़ दिया. अब चर्चा इस बात की है कि क्या तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे? नियम क्या कहते हैं और विपक्ष की अब वास्तविक ताकत कितनी है?

तकनीकी रूप से तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं

दरस, संसदीय व्यवस्था के अनुसार, किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल सीटों के 10 प्रतिशत सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के आधार पर यह मानक 24.3 यानी कम से कम 25 सीटों का होता है. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को इस चुनाव में 25 सीटें ही मिली हैं जो इस सीमा को बस छू भर पाती हैं. ऐसे में तकनीकी रूप से तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं. हालांकि विपक्ष की वास्तविक शक्ति काफी कमजोर हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: Rohini Acharya: RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप

महागठबंधन केवल 35 सीटों तक सिमट गया

2025 के चुनाव में महागठबंधन केवल 35 सीटों तक सिमट गया, यानी पिछले चुनाव की तुलना में उसे 79 सीटों का भारी नुकसान हुआ. आरजेडी के साथ-साथ महागठबंधन के सहयोगी दलों का भी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. कांग्रेस पिछली बार की 19 सीटों से गिरकर केवल 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि वीआईपी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. वाम दल भी इस बार केवल 3 सीटें ही बचा पाए. दूसरी ओर, एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया. भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर अपने प्रभाव को बरकरार रखा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.