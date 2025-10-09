Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून

Bihar Election 2025: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार में आने के 20 दिन के अंदर हर घर को सरकारी नौकरी देने वाला कानून लाया जाएगा.

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है. पटना में प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है. उन्होंने कहा बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है. अब बिहार में बदलाव और नवजागरण होगा. उन्होंने चुनावी घोषणा के रूप में बताया कि यह उनकी पहली बड़ी घोषणा है और इसके बाद और भी घोषणाएं जनता के सामने पेश की जाएंगी.

उनके पास सभी आंकड़े मौजूद

तेजस्वी यादव ने कहा कि आज की सरकार केवल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, जबकि हम बिहार में हर घर को नौकरी देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जितने भी परिवारों के घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वहां RJD सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक कानून लाकर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे. इस पर तेजस्वी ने कहा कि यह योजना पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से लागू की जाएगी और उनके पास सभी आंकड़े मौजूद हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं. तेजस्वी ने याद दिलाया कि उनकी 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी मिली थी. उन्होंने कहा, “हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारी योजना फ़िजिबल और स्पष्ट है. हम सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों देंगे.”

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी

20 सालों में उन्हें असुरक्षा और बेरोजगारी मिली

तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें असुरक्षा और बेरोजगारी मिली. उन्होंने भरोसा दिलाया कि RJD की सरकार बिहार को सही और परफेक्ट दिशा में ले जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता उनकी योजनाओं को समझेगी और उन्हें आशीर्वाद देगी. राजद नेता ने जोर देकर कहा कि उनके वादे केवल घोषणा नहीं हैं बल्कि इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार की जनता के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और इससे बिहार में रोजगार और आर्थिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.