Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कौन हैं अमिताव घोष जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए हुए हैं नॉमिनेट? जानें उनकी फेमस रचनाएं
फर्रखाबाद में प्राइवेट विमान क्रैश का वीडियो आया सामने, रनवे पर 400 मीटर दौड़ लगाने के बाद प्लेन का बिगड़ा बैलेंस
D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला
UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम
जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट
Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान
Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून
इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार में आने के 20 दिन के अंदर हर घर को सरकारी नौकरी देने वाला कानून लाया जाएगा.
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है. पटना में प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है. उन्होंने कहा बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है. अब बिहार में बदलाव और नवजागरण होगा. उन्होंने चुनावी घोषणा के रूप में बताया कि यह उनकी पहली बड़ी घोषणा है और इसके बाद और भी घोषणाएं जनता के सामने पेश की जाएंगी.
तेजस्वी यादव ने कहा कि आज की सरकार केवल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, जबकि हम बिहार में हर घर को नौकरी देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जितने भी परिवारों के घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वहां RJD सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक कानून लाकर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे. इस पर तेजस्वी ने कहा कि यह योजना पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से लागू की जाएगी और उनके पास सभी आंकड़े मौजूद हैं.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं. तेजस्वी ने याद दिलाया कि उनकी 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी मिली थी. उन्होंने कहा, “हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारी योजना फ़िजिबल और स्पष्ट है. हम सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों देंगे.”
यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी
तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें असुरक्षा और बेरोजगारी मिली. उन्होंने भरोसा दिलाया कि RJD की सरकार बिहार को सही और परफेक्ट दिशा में ले जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता उनकी योजनाओं को समझेगी और उन्हें आशीर्वाद देगी. राजद नेता ने जोर देकर कहा कि उनके वादे केवल घोषणा नहीं हैं बल्कि इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार की जनता के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और इससे बिहार में रोजगार और आर्थिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.