Bihar Election 2025: लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़ फूट-फूटकर रोने लगे नेता जी, RJD पर टिकट बेचने का आरोप, देखें VIDEO

बिहार चुनाव 2025
आरजेडी नेता मदन शाह टिकट नहीं मिलने पर लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर रो पड़े. उन्होंने टिकट बिक्री का आरोप लगाया और कहा कि उनसे दो करोड़ रुपये मांगे गए थे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है.
बिहार की राजनीति में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. चुनावी मौसम में जहां सभी दल अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे रहे हैं, वहीं हताशा और नाराजगी के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक नजारा पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर देखने को मिला, जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज एक नेता ने सड़क पर ही कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रोना शुरू कर दिया. उन्हें वहां देखकर आसपास जमा लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे नेता का नाम मदन शाह है, जो मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे. वे 2020 में भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं और बेहद कम अंतर से हार गए थे. इस बार उन्हें दोबारा मौका मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने टिकट किसी और को दे दिया. इसके बाद वे गुस्से और मायूसी में सीधे 10, सर्कुलर रोड स्थित लालू-राबड़ी आवास पहुंच गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया.
मदन शाह ने आरोप लगाया कि आरजेडी में टिकट निष्ठा नहीं, बल्कि नोट देखकर दिया जा रहा है. उनका कहना है कि उनसे कथित रूप से दो करोड़ रुपये की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर उनका टिकट काटकर डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दिया गया. उन्होंने यहां तक कहा कि वे 1990 से पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं, फिर भी धनबल को तरजीह दी गई. आरोपों की सीधी आंच आरजेडी सांसद संजय यादव पर भी पहुंची, जिन पर उन्होंने टिकट बेचने और दलाली का आरोप लगाया.
VIDEO | Patna: Former RJD candidate Madan Shah break down outside RJD chief and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav's residence.— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2025
He said, "Lalu Prasad Yadav promised to give me a ticket for the Bihar Assembly Elections 2025... RJD leader Sanjay Yadav had demanded ₹2.7 crore, and… pic.twitter.com/zXW1eBbZ8g
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: पीएम मोदी इस दिन से शुरू करेंगे बिहार में चुनावी कैंपेन, ताबड़तोड़ रैलियों से NDA प्रत्याशियों के लिए साधेंगे वोटर
वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है. विपक्षी दल इस घटनाक्रम को RJD की अंदरूनी कलह का उदाहरण बता रहे हैं. अब देखना होगा कि पार्टी इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देती है.
