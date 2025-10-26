FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में बीजेपी सांसद रवि किशन पर हमला किया. उन्होंने नचनिया वाले तंज का जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 26, 2025, 11:08 AM IST

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Khesari Lal Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेरी लाल यादव ने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर तीखा पलटवार किया. अपने भाषण की शुरुआत में खेसारी ने कहा कि बिहार के विकास की बातें करने वाले यह बताएं कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या किया. उन्होंने पूछा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है, लेकिन बिहार के लिए क्यों नहीं? खेसारी ने कहा कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है, ताकि पलायन की मजबूरी से युवा बच सकें. 

नचनिया को लेने की शुरुआत पहले उन्होंने ही की थी

अपने ऊपर लगे 'नचनिया' वाले तंज का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि राजद ने नचनिया को टिकट दे दिया. उन्होंने सम्राट चौधरी के आरोपों पर कहा कि, वो बड़े भाई और पूजनीय हैं. खेसारी ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने उन्हें नचनिया कहा, उनके गिरोह में पहले से ही तीन-तीन नचनिया हैं और हाल ही में एक और शामिल हुआ. उन्होंने तंज किया कि नचनिया को लेने की शुरुआत पहले उन्होंने ही की थी. 

खेसारी ने अपने गानों को लेकर आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं उनके गाने गंदे हैं, लेकिन पूछना चाहिए कि उनके गानों से कौन सा अस्पताल, स्कूल या नाला खराब हुआ. उन्होंने कहा कि कलाकार का काम लोगों को हंसाना और मनोरंजन करना है, इसे गुनाह कैसे कहा जा सकता है. जो लोग कलाकारों को अपमानित करते हैं, वे असल में बिहार के विकास के लिए लायक नहीं हैं. रैली के अंत में खेसारी ने कहा कि मैं नेता नहीं, सिर्फ कलाकार ही ठीक हूं. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

खेसारी लाल यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की आवाज उठाना और युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार दिलाना है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE