उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में बीजेपी सांसद रवि किशन पर हमला किया. उन्होंने नचनिया वाले तंज का जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेरी लाल यादव ने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर तीखा पलटवार किया. अपने भाषण की शुरुआत में खेसारी ने कहा कि बिहार के विकास की बातें करने वाले यह बताएं कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या किया. उन्होंने पूछा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है, लेकिन बिहार के लिए क्यों नहीं? खेसारी ने कहा कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है, ताकि पलायन की मजबूरी से युवा बच सकें.

नचनिया को लेने की शुरुआत पहले उन्होंने ही की थी

अपने ऊपर लगे 'नचनिया' वाले तंज का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि राजद ने नचनिया को टिकट दे दिया. उन्होंने सम्राट चौधरी के आरोपों पर कहा कि, वो बड़े भाई और पूजनीय हैं. खेसारी ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने उन्हें नचनिया कहा, उनके गिरोह में पहले से ही तीन-तीन नचनिया हैं और हाल ही में एक और शामिल हुआ. उन्होंने तंज किया कि नचनिया को लेने की शुरुआत पहले उन्होंने ही की थी.

खेसारी ने अपने गानों को लेकर आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं उनके गाने गंदे हैं, लेकिन पूछना चाहिए कि उनके गानों से कौन सा अस्पताल, स्कूल या नाला खराब हुआ. उन्होंने कहा कि कलाकार का काम लोगों को हंसाना और मनोरंजन करना है, इसे गुनाह कैसे कहा जा सकता है. जो लोग कलाकारों को अपमानित करते हैं, वे असल में बिहार के विकास के लिए लायक नहीं हैं. रैली के अंत में खेसारी ने कहा कि मैं नेता नहीं, सिर्फ कलाकार ही ठीक हूं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

खेसारी लाल यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की आवाज उठाना और युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार दिलाना है.

