तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना
Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार
Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में बीजेपी सांसद रवि किशन पर हमला किया. उन्होंने नचनिया वाले तंज का जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेरी लाल यादव ने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर तीखा पलटवार किया. अपने भाषण की शुरुआत में खेसारी ने कहा कि बिहार के विकास की बातें करने वाले यह बताएं कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या किया. उन्होंने पूछा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है, लेकिन बिहार के लिए क्यों नहीं? खेसारी ने कहा कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है, ताकि पलायन की मजबूरी से युवा बच सकें.
अपने ऊपर लगे 'नचनिया' वाले तंज का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि राजद ने नचनिया को टिकट दे दिया. उन्होंने सम्राट चौधरी के आरोपों पर कहा कि, वो बड़े भाई और पूजनीय हैं. खेसारी ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने उन्हें नचनिया कहा, उनके गिरोह में पहले से ही तीन-तीन नचनिया हैं और हाल ही में एक और शामिल हुआ. उन्होंने तंज किया कि नचनिया को लेने की शुरुआत पहले उन्होंने ही की थी.
खेसारी ने अपने गानों को लेकर आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं उनके गाने गंदे हैं, लेकिन पूछना चाहिए कि उनके गानों से कौन सा अस्पताल, स्कूल या नाला खराब हुआ. उन्होंने कहा कि कलाकार का काम लोगों को हंसाना और मनोरंजन करना है, इसे गुनाह कैसे कहा जा सकता है. जो लोग कलाकारों को अपमानित करते हैं, वे असल में बिहार के विकास के लिए लायक नहीं हैं. रैली के अंत में खेसारी ने कहा कि मैं नेता नहीं, सिर्फ कलाकार ही ठीक हूं.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
खेसारी लाल यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की आवाज उठाना और युवाओं को उनके अपने राज्य में रोजगार दिलाना है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से