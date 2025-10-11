Gut Health: पेट के डॉक्टर ने बताया, आंतों को खराब कर देंगी सुबह की ये 3 आदतें, शरीर को बना देंगी बीमारियों का घर
LIC पॉलिसी को PF अकाउंट से जोड़ने के हैं कई फायदे, आसान स्टेप्स में जानें तरीका
Amitabh Bachchan ने डायरेक्टर के दरवाजे पर जाकर मांगा था काम, कहा- 'वो फिल्म न मिलती तो डूब जाता करियर'
चुनाव से पहले RJD का नया दांव, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह जल्द थामेंगे पार्टी का हाथ, भूमिहार वोट बैंक पर टिकी है नजर
White Hair Solution: 40 मिनट में सफेद बालों को डार्क ब्राउन शेड देगा ये नेचुरल हेयर डाई, मेहंदी में मिला लें ये 2 चीजें
Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'
Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान
Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!
Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान
ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD ने बड़ा दांव खेला है. बाहुबली नेता सूरजभान सिंह और उनका परिवार जल्द पार्टी में शामिल होंगे, जिससे भूमिहार वोट बैंक पर असर पड़ने की संभावना है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने लिए एक नई ताकत जोड़ने का फैसला किया है. मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जल्द ही RJD में शामिल हो सकते हैं. उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी और भाई चंदन सिंह भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव खुद सूरजभान परिवार को RJD में शामिल कराएंगे. इस कदम से पार्टी को खासकर मगध क्षेत्रों में नए वोट बैंक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
सूरजभान सिंह के RJD में आने से मोकामा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है. बताते चलें, यह सीट लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह के प्रभाव में रही है. अब सूरजभान सिंह और उनके परिवार के आने से मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है. यह कदम पार्टी के लिए चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
सूरजभान सिंह राजनीति में बाहुबल और प्रभाव दोनों के लिए जाने जाते हैं. साल 2000 में जेल में रहते हुए उन्होंने मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर अनंत सिंह के भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था. इसके बाद वे रामविलास पासवान के करीबी बन गए और लोजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा बन गए. उनकी भागीदारी से RJD को सवर्ण और भूमिहार वोट बैंक में मजबूती मिलने की उम्मीद है. राजद की यह रणनीति चुनाव से पहले अपने पैरों को मजबूत करने और NDA को चुनौती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान
बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को संपन्न होगा. सभी 243 सीटों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.