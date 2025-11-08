सबूत हैं तो चुनाव आयोग में शिकायत करें, वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को राजनाथ सिंह का करारा जवाब

FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा', योगी बोले – 'पाक खुद कह रहा है भारत हमें तबाह कर देगा'!

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सबूत हैं तो निर्वाचन आयोग में शिकायत करें, जनता को गुमराह न करें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही है, जो देश के हित में नहीं है. 

राजा राम

Updated : Nov 08, 2025, 03:32 PM IST

राजनाथ सिंह

Bihar Election 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यदि उनके पास वोट चोरी का सबूत है, तो वे निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करें, न कि जनता को गुमराह करें. सासाराम में चुनावी रैली के दौरान सिंह ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और मुद्दों की कमी से जूझने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही है, जो देश के हित में नहीं है. 

जनता को गुमराह करने जैसा है

सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाकर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा, “अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस सबूत है, तो वह चुनाव आयोग में पेश करे.  बिना प्रमाण के ऐसी बातें फैलाना जनता को गुमराह करने जैसा है.”

राहुल गांधी के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वे निराधार आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी हमेशा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास और एकता की राजनीति में विश्वास करती है. 

यह भी पढ़ें: मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 

विपक्ष केवल झूठ और भ्रम फैलाने में लगा है

रक्षा मंत्री ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की. उन्होंने कहा, “भारत कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन यदि कोई देश या आतंकवादी भारत को उकसाता है, तो हम उसे बख्शते नहीं हैं.” रक्षा मंत्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को अस्थायी रूप से रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया. राहुल गांधी के रक्षा सेवाओं में आरक्षण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि “सेना में जाति या धर्म नहीं, केवल राष्ट्र सेवा की भावना मायने रखती है.” उन्होंने कहा कि NDA सरकार देश की सुरक्षा, विकास और जनता के विश्वास पर टिकी है, जबकि विपक्ष केवल झूठ और भ्रम फैलाने में लगा है. 

पीटीआई इनपुट 

