ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में आज PM मोदी का भव्य रोड शो! दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक 3 किमी लंबा रोड शो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

फिल्मों से पहले ये सीरियल कर चुके थे शाहरुख खान, किरदार ऐसा की आज भी लोग करते हैं याद

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

Bihar Election 2025: बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी तालाब में मछली पकड़ते और तैरते नजर आए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई.

राजा राम

Updated : Nov 02, 2025, 05:42 PM IST

Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

 तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी

    Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज सामने आया है. बेगूसराय में प्रचार के दौरान राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ तालाब में उतर गए. दोनों नेताओं ने न केवल मछली पकड़ने की कोशिश की बल्कि पानी में तैराकी का भी जमकर आनंद लिया.

    तालाब में छलांग लगा दी 

    स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह से ही तालाब में तैयारियां चल रही थीं. जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. इसके बाद मुकेश सहनी तालाब में कूदे तो राहुल गांधी ने भी बिना किसी झिझक के तालाब में छलांग लगा दी. मछुआरों के साथ उन्होंने जाल डाला और मछलियां पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया. इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे. राहुल गांधी को इस रूप में देखकर ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आए. 

    सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

    यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने छीना CM पद… आरा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर कसा तंज, देखें Video

    पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को

    वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. कई यूजर्स ने इसे ग्राउंड कनेक्ट बताते हुए राहुल गांधी की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया. वीडियो में राहुल गांधी और मुकेश सहनी को तालाब में हंसते और मछुआरों के साथ समय बिताते देखा जा सकता है. बहरहाल, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है.  राहुल गांधी के इस वीडियो ने राजनीतिक हलकों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी हलचल मचा दी है. 

