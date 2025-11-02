Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी तालाब में मछली पकड़ते और तैरते नजर आए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ गई.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज सामने आया है. बेगूसराय में प्रचार के दौरान राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ तालाब में उतर गए. दोनों नेताओं ने न केवल मछली पकड़ने की कोशिश की बल्कि पानी में तैराकी का भी जमकर आनंद लिया.
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह से ही तालाब में तैयारियां चल रही थीं. जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. इसके बाद मुकेश सहनी तालाब में कूदे तो राहुल गांधी ने भी बिना किसी झिझक के तालाब में छलांग लगा दी. मछुआरों के साथ उन्होंने जाल डाला और मछलियां पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया. इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे. राहुल गांधी को इस रूप में देखकर ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आए.
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की।— Congress (@INCIndia) November 2, 2025
इस दौरान VIP पार्टी के संस्थापक श्री @sonofmallah भी साथ रहे।
महागठबंधन ने वादा किया है 👇
🔹 मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड… pic.twitter.com/SFyr4naMbe
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. कई यूजर्स ने इसे ग्राउंड कनेक्ट बताते हुए राहुल गांधी की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया. वीडियो में राहुल गांधी और मुकेश सहनी को तालाब में हंसते और मछुआरों के साथ समय बिताते देखा जा सकता है. बहरहाल, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. राहुल गांधी के इस वीडियो ने राजनीतिक हलकों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी हलचल मचा दी है.
