Raghopur Assembly Seat Result 2025 Live: तेजस्वी यादव को पछाड़ रहे भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार 

राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू परिवार का खासा कब्जा रहा है. इस पर पूर्व सीएम लालू यादव से लेकर उनकी पत्नी राबड़ी तक चुनाव लड़ चुकी हैं. वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे.

Raghopur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार चुनाव में मतगणना और नतीजों के बीच Raghopur Assembly Seat पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं. इस सीट पर मुकाबला महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और भाजपा के सतीश कुमार के बीच है. तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से दो बार जीत दर्ज कर विधायक बन चुके हैं. तेजस्वी तीसरी बार इस सीट से जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं, हालांकि अभी तक भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार उनसे आगे चल रहे हैं.

लालू यादव परिवार का गढ़ है राघोपुर सीट

राघोपुर विधानसभा सीट लालू यादव-राबड़ी देवी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं. भाजपा ने सतीश कुमार को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था. इसके अलावा, जन सुराज ने स्थानीय व्यवसायी चंचल कुमार को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है.

Raghopur Assembly Seat किस जिले में है?

राघोपुर विधानसभा सीट बिहार के वैशाली जिले में आती है. यह सीट वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आती है.

Raghopur Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

राघोपुर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव हैं. यह सीट लालू परिवार की ही मानी जाती है. इसी सीट से पूर्व सीएम लालू यादव से लेकर उनकी पत्नी राबडी देवी तक चुनाव लड़ने के साथ ही जीत दर्ज कर चुकी हैं.

Raghopur Assembly Seat तेजस्वी यादव भाजपा उम्मीदवार से मामूली मतों से पीछे

राघोपुर विधानसभा सीट से भारी टक्कर तेजस्वी यादव और भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार के बीच चल रही है. हालांकि इस बीच जन सुराज पार्टी से चंचल कुमार भी आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन टक्कर की बात करें तो इसमें तेजस्वी और सतीश कुमार नाम शामिल हैं. अभी करीब 2400 वोटों से भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार आगे चल रहे हैं.

बिहार की विधान सभा में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में कई दल और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं .कुल मिलाकर आसपास 2,616 उम्मीदवार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. प्रमुख पार्टियाँ जैसे बीजेपी/एनडीए, राजद/महागठबंधन, जेडीयू, कांग्रेस, AAP (जिसने हाल में कहा कि वह 243 सीटें लड़ रही है), Prashant Kishor का Jan Suraaj और कई स्थानीय व स्वतन्त्र प्रत्याशी अलग-अलग सीटों से चुनावी ताल ठोंकी है.

