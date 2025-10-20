FacebookTwitterYoutubeInstagram
किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

Diwali Grah Yog 2025: दिवाली पर ग्रहों के संयोग से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, खूब आएगा धन

Diwali Ke Upay: रोशनी की रात दिवाली पर क्या करें और क्या नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के जान लें ये 18 जरूरी नियम

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

Bihar Election 2025: महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज हो गई. पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तेज प्रताप यादव के नामांकन जुलूस में एक विवादित स्थिति देखने को मिली.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 20, 2025, 09:13 AM IST

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

तेज प्रताप यादव (फोटो/पीटीआई)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं. वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय उनके खिलाफ पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तेज प्रताप यादव के नामांकन जुलूस में एक विवादित स्थिति देखने को मिली.

वीडियो तेजी से वायरल

मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव को जुलूस के दौरान एक निजी एसयूवी गाड़ी में पुलिस स्टिकर और नीली-लाल सायरन लाइट के साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया. महुआ क्षेत्र के अधिकारियों ने इस मामले की गहन जांच की और पाया कि वाहन पर लगे पुलिस लोगो और बत्ती निजी थे. इस कारण, स्थानीय थाने में औपचारिक रूप से FIR दर्ज की गई. 

चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ

इस मामले की जांच महुआ के क्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई थी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन पर लगी बत्तियां और स्टिकर निजी स्वामित्व की थीं, इसलिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. इस FIR के चलते तेज प्रताप यादव की चुनावी रणनीति पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति

तेज प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में महुआ सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण भी साझा किया है. इसके मुताबिक, उनके पास कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 91.65 लाख की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है. 

