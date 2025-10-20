Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं. वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय उनके खिलाफ पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तेज प्रताप यादव के नामांकन जुलूस में एक विवादित स्थिति देखने को मिली.
मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव को जुलूस के दौरान एक निजी एसयूवी गाड़ी में पुलिस स्टिकर और नीली-लाल सायरन लाइट के साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया. महुआ क्षेत्र के अधिकारियों ने इस मामले की गहन जांच की और पाया कि वाहन पर लगे पुलिस लोगो और बत्ती निजी थे. इस कारण, स्थानीय थाने में औपचारिक रूप से FIR दर्ज की गई.
इस मामले की जांच महुआ के क्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई थी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन पर लगी बत्तियां और स्टिकर निजी स्वामित्व की थीं, इसलिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. इस FIR के चलते तेज प्रताप यादव की चुनावी रणनीति पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल
तेज प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में महुआ सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण भी साझा किया है. इसके मुताबिक, उनके पास कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 91.65 लाख की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है.
