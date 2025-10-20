Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

Bihar Election 2025: महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान तेज प्रताप यादव पर FIR दर्ज हो गई. पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तेज प्रताप यादव के नामांकन जुलूस में एक विवादित स्थिति देखने को मिली.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सुर्खियों में हैं. वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय उनके खिलाफ पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी, जब तेज प्रताप यादव के नामांकन जुलूस में एक विवादित स्थिति देखने को मिली.

वीडियो तेजी से वायरल

मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव को जुलूस के दौरान एक निजी एसयूवी गाड़ी में पुलिस स्टिकर और नीली-लाल सायरन लाइट के साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे पुलिस प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया. महुआ क्षेत्र के अधिकारियों ने इस मामले की गहन जांच की और पाया कि वाहन पर लगे पुलिस लोगो और बत्ती निजी थे. इस कारण, स्थानीय थाने में औपचारिक रूप से FIR दर्ज की गई.

चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ

इस मामले की जांच महुआ के क्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई थी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन पर लगी बत्तियां और स्टिकर निजी स्वामित्व की थीं, इसलिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ. इस FIR के चलते तेज प्रताप यादव की चुनावी रणनीति पर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं.

कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति

तेज प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में महुआ सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण भी साझा किया है. इसके मुताबिक, उनके पास कुल 2.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 91.65 लाख की चल संपत्ति और 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है.

