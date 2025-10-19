FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: पीएम मोदी इस दिन से शुरू करेंगे बिहार में चुनावी कैंपेन, ताबड़तोड़ रैलियों से NDA प्रत्याशियों के लिए साधेंगे वोटर

पीएम मोदी 24 अक्टूबर से चार दिवसीय बिहार दौरे पर 12 रैलियां करेंगे. एनडीए नेतृत्व इसे मेगा कैंपेन के तौर पर देख रहा है, जबकि महागठबंधन अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, जिससे वोट बंटने की संभावना बढ़ी है.

राजा राम

Updated : Oct 19, 2025, 07:24 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है. छठ पूजा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी का दौरा 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जो चार दिनों तक चलेगा. इस दौरान वह अलग-अलग जिलों में 12 जनसभाएं करेंगे. पार्टी का मकसद चुनावी माहौल में एनडीए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और मतदाताओं तक केंद्र और राज्य सरकार के कामों का संदेश पहुंचाना है. 

छठ पूजा के दौरान रैलियां नहीं की जाएंगी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की पहली रैली समस्तीपुर में होगी. अगले तीन दिनों में वे लगातार अलग-अलग इलाकों का दौरा करेंगे. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि रैलियों का खाका तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि छठ पूजा के दौरान रैलियां नहीं की जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो. 

इस बीच, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही प्रचार में जुट चुके हैं. गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव जैसी हस्तियों की सभाओं ने एनडीए के प्रचार अभियान को रफ्तार दी है. एनडीए का पूरा कैंपेन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करने और अगले पांच साल के लिए सत्ता वापसी की दिशा में देखा जा रहा है. 

महागठबंधन में गतिरोध

दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन में अब भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आ गई है. लालगंज, कहलगांव, वैशाली और राजापाकड़ जैसी सीटों पर साथी दल आमने-सामने हैं. इससे कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने के आसार हैं. 

