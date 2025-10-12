Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

Bihar: इन दिनों ज्योति और पवन सिंह के बीच रिश्ते को लेकर तनाव बना हुआ है. दूसरी तरफ ज्योति के पिता ने बताया है कि ज्योति बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी.

Bihar: भोजपुरी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल खबर है कि ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ी हो सकती हैं. दरअसल ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह ने रविवार को यूपी के बलिया में ये जानकारी दी है कि ज्योति बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उनकी बेटी का बिहार चुनाव लड़ने का निर्णय अंतिम है.

पार्टी और सीट अभी नहीं हुई तय

हालांकि अभी निर्वाचन क्षेत्र और किस पार्टी के बैनर तले ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. किस सीट से, किस पार्टी के बैनर तले या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, यह जल्द ही तय किया जाएगा." हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जनता की जोरदार मांग है कि उन्हें काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए. रामबाबू ने कहा, "काराकाट के लोगों का ज्योति के साथ घनिष्ठ संबंध तब विकसित हुआ जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार किया."

ज्योति और पवन सिंह के बीच तनाव

गौरतलब है कि ज्योति और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर इस समय तनाव चल रहा है, ऐसे समय पर पिता का बयान सामने आना किसी मजबूत रणनीति की ओर इशारा करता है. ज्योति के पिता रामबाबू ने पवन सिंह पर क्रूरता और बेईमानी का आरोप लगाया है. ज्योति के पिता ने कहा है कि पवन सिंह ने ज्योति के साथ अपनी शादी जारी रखने के लिए सभी सुलह प्रयासों से इनकार कर दिया है.

प्रशांत किशोर से की थी मुलाकात

रामबाबू ने कहा है कि "मैने हाथ जोड़कर उनसे अपनी बेटी को स्वीकार करने की विनती की लेकिन उन्होंने सिर्फ अदालत की ओर इशारा किया. जब तक कानूनी रूप से तलाक अंतिम रुप नहीं ले लेता तब तक ज्योति को अपने पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है." हालही में ज्योति सिंह ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी. वह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थीं और पटना के शेखपुरा हाउस में दोनों की मुलाकात हुई थी.

