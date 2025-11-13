FacebookTwitterYoutubeInstagram
पुलिस को लाल रंग की संदिग्ध ब्रेजा कार मिली, अल फलाह यूनिवर्सिटी से हुई बरामद- सूत्र | जम्मू कश्मीर के राजौरी और कठुआ जेलों में सुरक्षा बलों की छापेमारी, यहां बंद आतंकियों और उनके मददगारों से की जा रही पूछताछ | बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर- टाइगर अभी जिंदा है | Delhi Blast Update: आतंकियों की कई जगहों पर हमले की थी योजना, बड़ी मात्रा में इसीलिए खरीदे थे विस्फोटक, धमाके के लिए तैयार की जा रहीं थी कारें

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कल यानी 14 नवंबर को जारी होने वाले है. इससे पहले विजय जुलूस पर पूरी तरीके से प्रतिवंध लगा दिया गया है. आइए जातने है कब तक लागू रहेगा ये नियम.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 13, 2025, 10:30 AM IST

Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, अब परिणाम की बारी है. कल यानी 14 नवंबर को मतगणना होनी है. मतगणना के समय उम्मीदवारों, समर्थकों व राजनीतिक दलों में तनाव या उत्साह के कारण झड़प या हिंसा की आशंका रहती है. मतगणना के रूझान से उत्साहित समर्थकों का बैंडबाजे के साथ जुलूस निकालना हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों के गुस्से को भड़का देता है. इस वजह से भिन्न विधानसभा क्षेत्रों से लेकर मतगणना केंद्र के बाहर तक हंगामे या उपद्रव की स्थिति बनने लगती है. इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है. 

16 नवंबर तक आचार्य संहिता

इतना ही नहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मतगणना के दिन किसी भी प्रकार के विजय जुलूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बताते चलें कि मतगणना के दिन मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील इलाकों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों की गश्त जारी रहेगी.

मतगणना की पूरी तैयारी

बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. जो 8 से 8:30 बजे के बीच स्कैनर से स्कैन करके की जाएगी, जो कि 8 से 8:30 बजे के बीच स्कैनर से स्कैन करके की जाएगी. मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 38 जिलों के डीएम के साथ गिनती की समीक्षा की है. उन्होंने चुनाव आयोग (EC) के तय मानक को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

