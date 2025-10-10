Add DNA as a Preferred Source
बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे, जबकि वोटिंग 6 नवंबर को होगी.

राजा राम

Updated : Oct 10, 2025, 07:57 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का औपचारिक आगाज आज से हो गया है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही राज्य में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म होने लगा है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन की जांच 18 अक्टूबर को की जाएगी और 20 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है. इसके बाद यह साफ़ हो जाएगा कि किस सीट से कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में हैं. बताते चलें पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी. 

प्रचार के लिए लगभग 15 दिन का वक्त

प्रत्याशियों को प्रचार के लिए लगभग 15 दिन का वक्त मिलेगा. चुनाव प्रचार 4 नवंबर की शाम 5 बजे तक चलेगा. यानी कुल मिलाकर अब सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए मतदाताओं तक पहुंचने की दौड़ शुरू हो चुकी है. इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि 14 लाख से ज्यादा नए वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 

यह भी पढ़ें: क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

कई अहम और चर्चित विधानसभा सीटें शामिल

पहले चरण में कई अहम और चर्चित विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और पटना साहिब शामिल है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह चरण बिहार के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मतदाताओं के मूड को तय करेगा. अब सभी दलों के लिए यह शुरुआती दौर बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से राज्य की सियासी दिशा तय होनी शुरू होगी. 

