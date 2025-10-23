'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार

सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 'कुछ लोग सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किए, बिहार के लिए नहीं. ऐसे लोगों को वोट मत दो.'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सिवान और गोपालगंज में ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं. इस दौरान नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया. नीतीश कुमार ने कहा, "2005 से पहले बिहार में अपराध और भय का राज था. लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे, लेकिन अब कानून का राज कायम है. कोई अपराधी बच नहीं सकता, व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है."

सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं. 10 लाख सरकारी नौकरियां दे चुके हैं, अब लक्ष्य 40 लाख रोजगार का है. एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है.

पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये की

मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए, मुफ्त बिजली (125 यूनिट तक) और सोलर ऊर्जा योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शिक्षा सुधार और वेतनमान बढ़ोतरी का उल्लेख किया.

नीतीश ने कहा, "मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, तो मंदिरों की चारदीवारी भी बनवाई गई है. पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती थी, अब सब खत्म हो गया. बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है."

'कुछ लोगों को परिवार के लिए सत्ता चाहिए'

गोपालगंज की सभा में भी सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "कुछ लोग सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किए, बिहार के लिए नहीं. ऐसे लोगों को वोट मत दो. हमने शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती, नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की.

(With IANS input)

