IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Nitish Kumar Shapath Grahan: 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, जानें कौन-कौन हैं उनकी टीम में

Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. वह दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. बता दें कि नीतीश कुमार भारत के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन गए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 20, 2025, 12:27 PM IST

Nitish Kumar Shapath Grahan: 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, जानें कौन-कौन हैं उनकी टीम में

Nitish Kumar



Nitish Kumar Takes Oath As Bihar CM: भारत की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. दसवीं बार शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार भारत के ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. नीतीश के साथ-साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.  उनके अलावा 25 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे.

Nitish Kumar Team | नीतीश कुमार की नई टीम

नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी,  लेशी सिंह, नितिन नबीन, मदन सहनी, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखिन्द्र पासवान, श्रेयशी सिंह, नारायण शाह, प्रमोद चंद्रबंशी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, संजय पासवान, दीपक कुशवाहा. 

मेहमानों के लिए लिट्टी-चोखा, मखाना खीर का खास इंतज़ाम

नीतीश कुमार के शपथग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और NDA शासित राज्यों के करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की. शपथग्रहण में शामिल होने देश भर से पहुंचे मेहमानों के लिए लिट्टी चोखा और मखाना-खीर का खास इंतज़ाम किया गया है. म

