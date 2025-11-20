Nitish Kumar Shapath Grahan: 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, जानें कौन-कौन हैं उनकी टीम में

Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. वह दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. बता दें कि नीतीश कुमार भारत के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन गए हैं.

Nitish Kumar Takes Oath As Bihar CM: भारत की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. दसवीं बार शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार भारत के ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. नीतीश के साथ-साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके अलावा 25 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे.

Nitish Kumar Team | नीतीश कुमार की नई टीम

नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र कुमार यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, नितिन नबीन, मदन सहनी, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखिन्द्र पासवान, श्रेयशी सिंह, नारायण शाह, प्रमोद चंद्रबंशी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, संजय पासवान, दीपक कुशवाहा.

मेहमानों के लिए लिट्टी-चोखा, मखाना खीर का खास इंतज़ाम

नीतीश कुमार के शपथग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और NDA शासित राज्यों के करीब 12 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की. शपथग्रहण में शामिल होने देश भर से पहुंचे मेहमानों के लिए लिट्टी चोखा और मखाना-खीर का खास इंतज़ाम किया गया है. म