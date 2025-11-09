FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP का राहुल गांधी पर निशाना-बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी जंगल सफारी पर! कहा- राहुल हमेशा वेकेशन मूड में रहते हैं | महाराष्ट्र के जलगांव में दो समूहों में पथराव, क्रिकेट खेलने को लेकर बढ़ा विवाद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 

Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

बिहार में ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 1.51 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिले हैं. इसके बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या चुनाव के बाद इस पैसे पर ब्याज लगेगा या इसे लौटाना पड़ेगा? अब नीतीश कुमार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 09, 2025, 08:28 PM IST

न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

नीतीश कुमार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ी पहल की घोषणा की है. राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के जरिए हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रही है. अब तक 1 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है. यह राशि न तो वापस करनी होगी और न ही इस पर किसी तरह का ब्याज देना होगा.  सरकार का कहना है, यह सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं के हौसले में निवेश है. 

बिहार चुनाव 2025 के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी सबसे बड़ी योजना को लेयकर बड़ा अपडेट दिया है. सरकार का दावा है कि “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के पहले चरण में करोड़ों महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंच चुकी है. इस पहल का मकसद महिलाओं को घर की सीमाओं से निकालकर स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय की दिशा में बढ़ावा देना है. 

यह राशि किसी ऋण की तरह नहीं है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि किसी ऋण की तरह नहीं है. महिलाओं को इसे लौटाना नहीं होगा. इस पैसे से वे सिलाई-कढ़ाई, दुकान, डेयरी या किसी भी छोटे उद्यम की शुरुआत कर सकती हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी परिवार और राज्य दोनों प्रगति करेंगे. अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें बची हुई पात्र महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. साथ ही, जो महिलाएं अपने काम को सफलतापूर्वक बढ़ाएंगी, उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. 

यह भी पढ़ें: RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

राजनीतिक संदेश और जनता से अपील 

जेडीयू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दिखाती है. पार्टी ने लोगों से कहा है कि वे झूठी बातों पर ध्यान न दें और विकास के इस अभियान में शामिल हों. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 
1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए
Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
Delhi Pollution Protest: इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई लोग, कर्तव्य पथ बंद
Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE