न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

बिहार में ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 1.51 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिले हैं. इसके बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या चुनाव के बाद इस पैसे पर ब्याज लगेगा या इसे लौटाना पड़ेगा? अब नीतीश कुमार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ी पहल की घोषणा की है. राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के जरिए हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रही है. अब तक 1 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है. यह राशि न तो वापस करनी होगी और न ही इस पर किसी तरह का ब्याज देना होगा. सरकार का कहना है, यह सहयोग नहीं, बल्कि महिलाओं के हौसले में निवेश है.

बिहार चुनाव 2025 के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी सबसे बड़ी योजना को लेयकर बड़ा अपडेट दिया है. सरकार का दावा है कि “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के पहले चरण में करोड़ों महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंच चुकी है. इस पहल का मकसद महिलाओं को घर की सीमाओं से निकालकर स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय की दिशा में बढ़ावा देना है.

यह राशि किसी ऋण की तरह नहीं है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि किसी ऋण की तरह नहीं है. महिलाओं को इसे लौटाना नहीं होगा. इस पैसे से वे सिलाई-कढ़ाई, दुकान, डेयरी या किसी भी छोटे उद्यम की शुरुआत कर सकती हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी परिवार और राज्य दोनों प्रगति करेंगे. अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें बची हुई पात्र महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. साथ ही, जो महिलाएं अपने काम को सफलतापूर्वक बढ़ाएंगी, उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।



राजनीतिक संदेश और जनता से अपील

जेडीयू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दिखाती है. पार्टी ने लोगों से कहा है कि वे झूठी बातों पर ध्यान न दें और विकास के इस अभियान में शामिल हों.

