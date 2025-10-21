VIDEO: सांसद ने रोका लेकिन नहीं माने CM नीतीश कुमार, महिला उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी बोले- गजब आदमी है भाई!

CM Nitish Kumar Muzaffarpur video: आरजेडी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गरिमा तार-तार हो गई. अब नीतीश कुमार को कोई भी डांट देता है. उनसे सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मंगलवार को चुनाव प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा के दौरान एक दिलचस्प वाक्या देखने को मिला. सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के गले में माला पहना दी. उन्हें जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने. इसपर RJD नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है.

दरअसल, नीतीश कुमार औराई विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद के समर्थन में चुनावी जनसभा करने गए थे. सीएम नीतीश ने अपने संबोधन के बाद रमा निषाद को बुलाया. जैसे ही वह पास पहुंचीं, नीतीश कुमार ने उनके गले में माला पहनाने की कोशिश की, तभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया और हाथ में माला देने कि लिए कहा.

चुनावी सभा का चल रहा था लाइव प्रसारण

संजय की बात सुनकर सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथ पीछे खींचे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुस्कराते हुए रमा निषाद के गले में माला डाल दी और बोले, 'हाथ में कह रहा है, गजब आदमी है भाई'. यह कार्यक्रम JDU के सोशल हैंडल पर लाइव प्रसारण था. वीडियो झटके में वायरल हो गया.

इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लटेफॉर्म एक्स पर लिखा, "ई गजब आदमी है भाई. मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है?"

RJD ने कहा कि मुख्यमंत्री की गरिमा तार-तार हो गई. अब नीतीश कुमार को कोई भी टोक और डांट देता है. उनसे सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं. जदयू के लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश पता नहीं कब क्या बोल दें? इसलिए चुनावी सभा के दौरान भी उनके हाथ पकड़कर रोका जा रहा है.

