Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

बिहार चुनाव 2025
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का जेडीयू के बागी नेताओं पर एक्शन बड़ा कदम माना जा रहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. नीतीश ने 11 बागी नेताओं को जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित कर दिया है. इनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक संजय प्रसाद का नाम भी शामिल है. राज्य में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. उससे पहले नीतीश कुमार का यह सख्त रवैया हैरान करने वाला माना जा रहा है.
जेडीयू के प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह ने कहा कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक आचरण के खिलाफ जाकर काम किया. जिसके चलते इनको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है.
जेडीयू से निकाले गए नेताओं के नाम
मुस्लिमों को साधने की कोशिश
नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर को जब से एनडीए की सरकार बनी, तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि करते हुए 1080.47 करोड़ रुपये किया गया था. 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होते थे. वो सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे.
