Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला

देश की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनीं Deepika Padukone, रणवीर सिंह का आया ये रिएक्शन

Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!

Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड से जोड़ों में सूजन आ गई है? इन चीजों को खाना कर दें शुरू तो कमजोर हड्डियां हो जाएंगी मजबूत  

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला

Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन गई है. शनिवार को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 11, 2025, 08:23 AM IST

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चा अब लगभग तय मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है और शनिवार को इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस बैठक में न केवल सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगेगी बल्कि उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है. बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो शनिवार को एनडीए सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है.

सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत पूरी

जानकारी के अनुसार, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत पूरी हो चुकी है. सूत्र बताते हैं कि जेडीयू (JDU) को 101, बीजेपी (BJP) को 100, एलजेपी (राम विलास) को 29, हम (HAM) को 7 और आरएलएम (RLM) को 6 सीटें मिलेंगी. इसके अलावा, चिराग पासवान को एक विधान परिषद और एक राज्यसभा सीट दिए जाने की बात तय मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें: क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके? 

 

आज सुबह दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जे.पी. नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे. बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप सदस्य भी इस बैठक का हिस्सा होंगे.

Read More 

