Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन गई है. शनिवार को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चा अब लगभग तय मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है और शनिवार को इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस बैठक में न केवल सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगेगी बल्कि उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है. बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो शनिवार को एनडीए सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है.
जानकारी के अनुसार, सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत पूरी हो चुकी है. सूत्र बताते हैं कि जेडीयू (JDU) को 101, बीजेपी (BJP) को 100, एलजेपी (राम विलास) को 29, हम (HAM) को 7 और आरएलएम (RLM) को 6 सीटें मिलेंगी. इसके अलावा, चिराग पासवान को एक विधान परिषद और एक राज्यसभा सीट दिए जाने की बात तय मानी जा रही है.
आज सुबह दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जे.पी. नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे. बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप सदस्य भी इस बैठक का हिस्सा होंगे.
