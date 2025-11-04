Bihar 1st Phase Election: मोकामा से राघोपुर तक.. पहले चरण के चुनाव में इन 5 हॉट सीटों पर टिकी हैं सबकी नजरें

Bihar 1st Phase Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान से पहले सियासी तापमान चरम पर है. मोकामा, राघोपुर, महुआ समेत कुछ ऐसे सीट हैं जहां दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है. आइए जानते हैं इन सीटों पर मौजूदा समीकरण क्या है.

Bihar 1st Phase Election: बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त चरम पर है. मंगलवार शाम 5 बजे पहले चरण का प्रचार थम जाएगा. इस चरण में 243 में से 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है.हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में पूरी ताकत झोंक चुका है. कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे राज्य की नहीं, बल्कि देशभर की नजरें टिकी हैं. आइए जानते हैं इन सीटों पर मौजूदा समीकरण क्या है.

मोकामा सीट सुर्खियों में

सबसे पहले बात मोकामा सीट की करें तो यहां सियासी माहौल बेहद गर्म है. इस सीट पर बाहुबली छवि वाले जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह मैदान में हैं, जबकि उनके सामने राजद की ओर से वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं. बताते चलें वीणा देवी पूर्व सांसद और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी हैं. मौजूदा स्थिति की बारे में बात करें तो वह अनंत सिंह के सामने मजबूत चुनौती पेश कर रही हैं. गौरतलब है कि मोकामा सीट पर लंबे समय से अनंत सिंह का दबदबा रहा है. हाल ही में हुई हिंसक झड़प के बाद यह सीट और भी सुर्खियों में आ गई है.

छपरा में त्रिकोणीय मुकाबला के आसार

अब रुख करते हैं छपरा विधानसभा सीट की ओर, जहां इस बार चुनावी जंग में भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव राजद के टिकट पर मैदान में हैं. बीजेपी ने यहां से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व मेयर राखी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रही हैं. खेसारीलाल की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है. पिछले कुछ समय से यहां वैश्य मतदाता जीत-हार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

राघोपुर सीट

वहीं, राघोपुर विधानसभा सीट हमेशा से बिहार की सियासत का केंद्र रही है. इस बार यहां से राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव मैदान में हैं. उनके सामने बीजेपी के सतीश कुमार यादव, जनसुराज पार्टी के चंचल कुमार और जनशक्ति जनता दल के प्रेम कुमार मुकाबले में हैं. यह सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है और इसलिए यहां का हर मुकाबला प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है.

महुआ सीट पर भी सबकी निगाहें

महुआ सीट पर भी इस बार सबकी निगाहें हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव यहां अपनी नई पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं. उनके सामने राजद के मुकेश रौशन और एनडीए उम्मीदवार संजय कुमार सिंह हैं. तेज प्रताप के यहां आने से इस बार महुआ सीट पर सियासी मुकाबला दिलचस्प बन गया है.

दानापुर में भी मुकाबला बेहद करीबी

अंत में बात दानापुर सीट की करें जहां इस बार मुकाबला भी बेहद कांटे की टक्कर का है . यहां बीजेपी के राम कृपाल यादव और आरजेडी विधायक रीतलाल राय के बीच सीधी टक्कर है. विकास के मुद्दे पर यहां मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है. बहरहाल, पहले चरण की इन पांच हॉट सीटों पर सियासी हलचल अपने चरम पर है, और गुरुवार को वोटिंग के बाद यह तय होगा कि मतदाता किसके पक्ष में अपना जनादेश देते हैं.

