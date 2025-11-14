Mokama Chunav Result 2025: ढह जाएगा किला या बचेगी लाज? अनंत सिंह या वीणा देवी किसके सर सजेगा ताज

बिहार की मोकामा सीट एक बार फिर से कांटे की टक्कर के लिए तैयार है. इस सीट पर एक तरफ अनंत सिंह जो मजबूत जनाधार और बाहुबल के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वीणा देवी जो पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं.

आज बिहार विधानसभी चुनाव 2025 के नतीजे आ रहे हैं. ऐसे में सबकी निगाहें मोकामा सीट पर टिकी हुई है. गंगा के दक्षिणी तट पर बसा मोकामा विधानसभा सिर्फ पटना से 85 किलोमीटर दूर हैं. हालांकि इसे प्रदेश की राजनीतिक नब्ज माना जाता है. यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 1951 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में इसका गठन हुआ था. इस सीट की विशेषता ये है कि मोकामा पिछले तीन दशकों से किसी न किसी बाहुबली के प्रभाव वाली सीट रही है. लेकिन 2005 से यहां ‘छोटे सरकार’ यानी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दिग्गज नेता अनंत सिंह राज कर रहे है.

2005 से अनंत सिंह का दबदबा

2005 से ये सीट अनंत सिंह का ऐसा अभेद्य किला बनी हुई है जिसे भेद पाना विरोधी के लिए हमेशा से एक नएयी चुनौती रहा है. इस बार इस सीट पर सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है. बाहुबल और प्रभाव के लिए मशहूर इस हाई-प्रोफ़ाइल सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच जबरदस्त मुकाबला है. खास बात तो ये है कि दोनों भूमिहार समाज से आते है. दोनों का ही इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार है. हम ये भी कह सकते हैं कि मोकामा सीट के नतीजे केवल मोकामा ही नहीं बल्कि पूरे पटना जिले के नतीजे तय करते है.

कांटे की टक्कर

मोकामा की इस सीट पर परंपरागत रूप से बाहुबल और प्रभावशाली व्यक्तित्व राजनीति पर हावी रहे हैं, और इस बार भी मुकाबला उसी अंदाज़ में तेज़ हो चुका है. अनंत सिंह जेल में है लेकिन दोनों उम्मीदवारों ने अपने-अपने गढ़ में पूरी ताक़त झोंक दी है. बता दें कि एक और है अनंत सिंह जो मजबूत जनाधार और बाहुबल के लिए जाने जाते है. तो वहीं दूसरी तरफ है बाहुबली और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जिन्हें महागठबंधन से समर्थन प्राप्त है. यह हाई-प्रोफाइल सीट इस बार कांटे की टक्कर के लिए तैयार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से