Mokama News: मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

Mokama: मोकामा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई. अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने DGP से रिपोर्ट मांगी है. आइए जानते हैं अभी तक इस केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें.

Mokama: बिहार के मोकामा हत्याकांड में नया मोड़ आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व विधायक दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. गोली उनके पैर के एंकल ज्वाइंट के पास लगी थी और शरीर से आर-पार निकल गई थी, लेकिन यह जानलेवा नहीं थी. डॉक्टरों ने कई अन्य चोटों का भी जिक्र किया है, जो अब इस हत्या की दिशा बदल सकती हैं. मामले में चुनाव आयोग ने DGP से रिपोर्ट तलब कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

बिहार में राजनीतिक हलचल तेज

दरअसल, मोकामा हत्याकांड ने बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव की मौत का कारण स्पष्ट किया गया है. डॉक्टरों ने शरीर पर कई अन्य चोटें भी पाईं, जो मुख्य रूप से छिलने जैसे जख्म थे. चिकित्सा पैनल अब इन सभी सबूतों का विश्लेषण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहा है. यह खुलासा मामले की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है.

मोकामा हत्याकांड के सिलसिले में अब तक दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो घटना स्थल पर शामिल थे. दुलारचंद यादव के परिजन ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, अनंत सिंह ने आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया है. सूरजभान सिंह का कहना है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और लोकतंत्र का हनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा.

सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल

पुलिस ने मामले में अनंत सिंह और उनके पांच समर्थकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. आरोप है कि गोली जांघ में लगी और उसके बाद समर्थकों ने लाठी-डंडे से हमला किया, फिर गाड़ी चढ़ा दी. इसके अलावा अनंत सिंह के समर्थकों ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें अन्य स्थानीय नेताओं को आरोपी बनाया गया है. बहरहाल, मोकामा हत्याकांड ने बिहार की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. चुनाव आयोग की सक्रियता से उम्मीद है कि जल्द ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी.

