Mokama Assembly Seat Result 2025 Live: जेल में बंद बाहुबली अनंत कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं, जश्न शुरू

Mokama Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार चुनाव के वोटों की गिनती शुरू है. इस दौरान मोकामा से JDU के उम्मीदवार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. यानी अभी जेल में बंद होने के बावजूद भी बाहुबली अनंत कुमार सिंह 11000 से ज्यादा सीटों से आगे चल रहे हैं. RJD की वीणा देवी दूसरे नंबर पर चल रही हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 14, 2025, 11:29 AM IST

Mokama Assembly Seat Result 2025 Live: जेल में बंद बाहुबली अनंत कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं, जश्न शुरू
Mokama Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. इस चुनाव में Mokama Assembly Seat सबसे ज्यादा चर्चा में रही. चुनाव के दौरान जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के चाचा की हत्या कर दी गई. हत्या के आरोप में JDU उम्मीदवार अनंत सिंह जेल में बंद हैं. 5 राउंड की गिनती के बाद अनंत सिंह इस सीट पर 11000 से ज्यादा सीटों से आगे चल रहे हैं. RJD की वीणा देवी दूसरे नंबर पर चल रही हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष तीसरे नंबर पर हैं.

Mokama Assembly Seat FAQ

Mokama Assembly Seat किस जिले में है?

मोकामा विधानसभा सीट पटना जिले में आती है. यह सीट मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आती है. 

Mokama Assembly Seat कब अस्तित्व में आई?

मोकामा विधानसभा सीट पर सबसे पहली बार साल 1952 में वोटिंग हुई थी. 

Mokama Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

मोकामा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नीलम देवी हैं. नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं. 1990 से अब तक केवल एक बार यह सीट अनंत सिंह के परिवार के हाथ से छिनी है. अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह 1990 और 1995 में इस सीट से विधायक बने. 2000 में यह सीट परिवार से छिन गई. 2005 में हुए दोनों चुनाव, 2010, 2015 और 2020 में अनंत सिंह ने इस सीट से चुनाव जीता. साल 2022 में अयोग्य घोषित होने के बाद इस सीट पर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और विधायक बनीं. अगस्त 2024 में अनंत सिंह को बरी कर दिया गया. 

Mokama Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

मोकामा का प्रमुख मुकाबला जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच है. इन पार्टियों से क्रमशः अनंत सिंह, वीणा देवी और प्रियदर्शी पीयूष चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर कुल आठ उम्मीदवार मैदान में हैं.

