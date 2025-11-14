Mahua Assembly Election 2025: महुआ सीट पर पीछे चल रहे ​तेजप्रताप कितनी संपत्ति के हैं मालिक, जानिए कितना रखते हैं कैश

बिहार चुनाव 2025
तेज प्रताप अपने परिवार से अलग हो चुके हैं. साथ ही अपनी अलग पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में भी उतरे हैं. इसमें जानते हैं कि आखिर तेज प्रताप कितनी संपत्ति, सोना और कैश के मालिक हैं.
Mahua Assembly Election 2025: महुआ विधानसभा सीट सुर्खियों में बनी हुई है. इसकी वजह यहां पर लालू परिवार से अलग हुए उनके बड़े बेटे का चुनावी मैदान में उतरना है. आज इसका पता भी लगेगा कि परिवार से अलग होने के बाद लालू के बड़े बेटे की सियासी शुरुआत कैसी होगी. तेजप्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. यहां तेज प्रताप के सामने राजद के डॉ. मुकेश रोशन हैं तो जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान की किस्मत भी ईवीएम में कैद है. इस हार जीत के बीच जानते हैं कि आखिर तेज प्रताप के पास कितनी संपत्ति है...
पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बार तेज प्रताप ने अपने परिवार से अलग होने के साथ ही अपनी पार्टी बना ली. ऐसे में उनके पास संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे के अनुसार, तेज प्रताप यादव के पास कुल संपत्ति 2 करोड़ 88 लाख रुपये की है. यह जानकारी उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन में दी है. इसके अनुसार तेज प्रताप के पास चल संपत्ति करीब 91 लाख 65 हजार रुपये की है. वहीं अचल संपत्ति करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपये है. इसमें उनके जमीन और मकान भी शामिल हैं.
तेज प्रताप गाड़ियों के ज्यादा शौकीन नहीं है. उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं. इनमें बीएमडब्ल्यू, स्कोडा, होडा एमेज और एक मारुति है. वहीं सोने की बात करें तो तेजू भईया के पास करीब 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई गई है. वहीं कैश की बात करें तो तेज प्रताप के पास सिर्फ 10 हजार रुपये कैश है.
तेज प्रताप यादव ने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके इनकम सोर्स खेती और बिजनेस है. हालांकि उनके पास किसी तरह का कर्ज या देनदारी नहीं है.
महुआ विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है. यहां जिला वैशाली लगता है. साथ ही यह हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है. 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के बीरचन्द्र पटेल ने चुनाव जीता था. वहीं 2020 में इस सीट से राजद के मुकेश कुमार रौशन विधायक बने थे. इस बार यहां तेज प्रताप भी फाइट में हैं.
