Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या यही है खरीदने का सही मौका?
Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला
Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'
Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया
Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम
Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार
कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज
Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!
Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद
ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया है. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी जंग और तेज हो गई है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है. पटना में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने उनके नाम की घोषणा की. इसी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया है. इस ऐलान के बाद महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम अमित शाह और उनकी पार्टी के अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपके गठबंधन का सीएम चेहरा कौन है. उन्होंने महाराष्ट्र के हालिया उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव लड़ाई के दौरान मुख्यमंत्रित्व की स्थिति बदल जाती है. गहलोत ने देश और राज्य में बनते हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि किसान, मजदूर और आम जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है.
VIDEO | Patna: Congress leader Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) announces Vikassheel Insaan Party chief Mukesh Sahani as the Deputy CM face of Mahagathbandhan for Bihar Assembly Polls. #BiharElection2025 #BiharElectionsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/5SEcrZkdUA
मंच पर तेजस्वी यादव के साथ CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य, VIP के मुकेश सहनी और कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत मौजूद थे. मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने हमारी पार्टी और विधायकों को तोड़ा, लेकिन अब महागठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में सरकार बनाकर बीजेपी को राज्य से बाहर करेंगे.
यह भी पढ़ें: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि INDIA गठबंधन एकजुट है और बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी. दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि इस बार महागठबंधन में सात दल शामिल हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, "बदलो सरकार, बदलो बिहार." अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है और लोग बदलाव चाहते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.