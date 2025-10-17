Bihar Chunav: बिहार की इस सीट पर होगा सुपरहिट मुकाबला, PK ने एक झटके में दो सगे भाइयों को कर दिया आमने-सामने!

Jokihat Assembly Election 2025: तस्लीमुद्दीन ने न केवल जोकीहाट विधानसभा सीट पर बल्कि अररिया लोकसभा सीट पर भी अपना प्रभाव रखते थे, लेकिन शाहनवाज आलम की एक जीत ने AIMIM को सीमांचल में एक मजबूत ताकत के रूप खड़ा कर दिया था.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दिलचस्प होता जा रहा है. कहीं बाहुबली, कहीं दोस्ताना तो कहीं जातीय समीकरण की जंग नजर आ रही है. सीमांचल की जोकीहाट विधानसभा सीट (Jokihat Assembly Election 2025) सीट पर सगे भाई आमने-सामने हो सकते हैं. दरअसल, मरहूम तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक विरासत को पाने के लिए उनके बेटे मोहम्मद शाहनवाज आलम और सरफराज आलम के बीच टकराव की स्थिति बन गई है.

मोहम्मद शाहनवाज आलम (Mohammad Shahnawaz Alam) वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं. लाल यादव ने फिर से उनपर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है. वहीं, उनके छोटे भाई और पूर्व सांसद सरफराज आलम ने आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर ली. अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनसुराज, सरफराज को जोकीहाट से उम्मीदवार बना सकती है.

हालांकि, ‘भाई बनाम भाई’ के बीच यह मुकाबला पहली बार नहीं होगा. इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहनवाज आलम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अपने भाई सरफराज आलम को 7,383 वोटों से हरा दिया था, जो उस समय आरजेडी के उम्मीदवार थे. हालांकि, सरफराज ने 52,213 पाकर कड़ी टक्कर दी थी.

सीमांचल तस्लीमुद्दीन का रहा गढ़

इस जीत ने लालू प्रसाद यादव को ही झटका नहीं दिया था, बल्कि जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन परिवार के भीतर वर्चस्व की लड़ाई को सतह पर ला दिया था. जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन आरजेडी के प्रभावशाली नेता माने जाते थे. वह इस सीट से लगातार 5 बार विधायक बने थे.

तस्लीमुद्दीन ने न केवल जोकीहाट विधानसभा सीट पर बल्कि अररिया लोकसभा सीट पर भी अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में शाहनवाज आलम ने चुनाव जीतकर AIMIM को सीमांचल में एक मजबूत ताकत के रूप खड़ा कर दिया था. हालांकि, बाद में वो भी आरजेडी में शामिल हो गए थे.

