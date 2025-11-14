FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Kumhrar Result 2025 Live Updates: गणित के मास्टरमाइंड का बिहार में गणित फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे

गणित के मास्टरमाइंड का बिहार चुनाव में गणित हुआ फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: झंझारपुर सीट पर BJP का डंका, मंत्री नीतीश मिश्रा जीत गए चुनाव!

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र ने अब तक कुल 17 चुनाव देखे हैं. इनमें से 9 बार जीत कांग्रेस ने हासिल की है, पर इस बार भजपा का डंका बजता हुआ दिख रहा है. BJP से नीतिश मिश्रा चुनाव जीत गए हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 14, 2025, 01:01 PM IST

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: झंझारपुर सीट पर BJP का डंका, मंत्री नीतीश मिश्रा जीत गए चुनाव!
TRENDING NOW

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार की राजनीति में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में दशकों से मिश्रा परिवार का दबदबा रहा है. इसी क्षेत्र से जगन्नाथ मिश्रा 1972 से लेकर 1990 तक लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं पिती की इस विरासत को अब उनके बेटे नीतीश मिश्रा संभाल रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी झंझारपुर से नीतीश मिश्रा मैदान में उतरे हैं और चुनाव जीत गए हैं. दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राम नारायण यादव और जन सुराज पार्टी से केशव चंद्र भंडारी चल रहे थे. 

Jhanjharpur Assembly Seat FAQ

Jhanjharpur Assembly Seat किस जिले में है?

झंझारपुर विधानसभा सीट मधुबनी जिले में आती है. 

Jhanjharpur Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

मोकामा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा हैं. 

Jhanjharpur Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

झंझारपुर का प्रमुख मुकाबला भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, निर्दलीय, बसपा, आप, जनसुराज पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के बीच है. इन पार्टियों से नीतीश मिश्रा, राम नारायण यादव, केशवचंद्र भंडारी, कृष्ण कुमार साहू, देओ कांत झा, अब्दुल इरफान, ओम प्रकाश पोडार, बिरेंद्र कु. सिंह, कृष्ण नारायण झा, रामनारायण साहु, उमर अफताब अफसर, विजर कु. मंडल, नूतन दवे आदि चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार हैं.

