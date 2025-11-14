Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: झंझारपुर सीट पर BJP का डंका, मंत्री नीतीश मिश्रा जीत गए चुनाव!

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र ने अब तक कुल 17 चुनाव देखे हैं. इनमें से 9 बार जीत कांग्रेस ने हासिल की है, पर इस बार भजपा का डंका बजता हुआ दिख रहा है. BJP से नीतिश मिश्रा चुनाव जीत गए हैं.

Jhanjharpur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार की राजनीति में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में दशकों से मिश्रा परिवार का दबदबा रहा है. इसी क्षेत्र से जगन्नाथ मिश्रा 1972 से लेकर 1990 तक लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं पिती की इस विरासत को अब उनके बेटे नीतीश मिश्रा संभाल रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी झंझारपुर से नीतीश मिश्रा मैदान में उतरे हैं और चुनाव जीत गए हैं. दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राम नारायण यादव और जन सुराज पार्टी से केशव चंद्र भंडारी चल रहे थे.

Jhanjharpur Assembly Seat FAQ

Jhanjharpur Assembly Seat किस जिले में है?

झंझारपुर विधानसभा सीट मधुबनी जिले में आती है.

Jhanjharpur Assembly Seat के वर्तमान विधायक कौन हैं?

मोकामा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा हैं.

Jhanjharpur Assembly Seat पर कौन-कौन चुनाव लड़ रहा है?

झंझारपुर का प्रमुख मुकाबला भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, निर्दलीय, बसपा, आप, जनसुराज पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के बीच है. इन पार्टियों से नीतीश मिश्रा, राम नारायण यादव, केशवचंद्र भंडारी, कृष्ण कुमार साहू, देओ कांत झा, अब्दुल इरफान, ओम प्रकाश पोडार, बिरेंद्र कु. सिंह, कृष्ण नारायण झा, रामनारायण साहु, उमर अफताब अफसर, विजर कु. मंडल, नूतन दवे आदि चुनावी मैदान में हैं. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार हैं.

