'महुआ का लोग पुकार रहा है...', हाथों में दादी की तस्वीर साथ में वृंदावन के गुरु, कुछ इस तरह नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया. हाथों में दादी की तस्वीर और गुरु के साथ पहुंचे तेज प्रताप ने कहा कि दादी और गुरु का आशीर्वाद उनके लिए सर्वोपरि है.

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता के बजाय अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर हाथ में लेकर आशीर्वाद लिया. तेज प्रताप ने कहा कि उनकी दादी उनके लिए सबसे प्यारी और सर्वोपरि हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद साथ लेकर उन्होंने नामांकन किया. साथ ही उनके साथ वृंदावन से उनके गुरु भी मौजूद रहे, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया.

महुआ के लोग मुझे पुकार रहे हैं

तेज प्रताप यादव के इस अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान खींचा. नामांकन भरते समय उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके माता-पिता का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका है, और दादी का फोटो उनके लिए शक्ति का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "महुआ के लोग मुझे पुकार रहे हैं, और मैं उनके बुलावे का सम्मान करते हुए यहां आया हूं."

यह भी पढ़ें: पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

नए अभियान के तहत महुआ में उम्मीदवारी पेश की

#WATCH | Patna, Bihar | Janshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "I have the blessings of my parents and also my grandmother... My grandmother is the dearest to me. My Guru is also here with me from Vrindavan... People of Mahua are calling me..." pic.twitter.com/HTiqW669jf — ANI (@ANI) October 16, 2025

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उनका मानना है कि जब मां-बाप, दादी और गुरु का आशीर्वाद साथ हो, तो कोई भी राजनीतिक चुनौती उनके रास्ते में टिक नहीं सकती. उन्होंने महुआ की जनता से अपील की कि वे विकास और भलाई के मुद्दों पर ध्यान दें और सही निर्णय लें. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. लालू परिवार के अन्य सदस्य तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई भी चुनावी रण में सक्रिय हैं. तेज प्रताप ने 2015 में अपनी अलग पार्टी, जनशक्ति जनता दल की स्थापना की थी और अब अपने नए अभियान के तहत महुआ में उम्मीदवारी पेश की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.