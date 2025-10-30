FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Gold Rate Today: 1,000 रुपये और गिरे सोने के दाम, 10 दिन में 11 हजार रुपये सस्ता हो गया Gold

Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

IND vs AUS: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य

अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Mokama News: मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब इस मामले पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने भी बयान दिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 30, 2025, 08:27 PM IST

Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Bihar Election 2025

Add DNA as a Preferred Source

Mokama News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा में गुरुवार को बड़ी हिंसक वारदात सामने आई. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ़ लल्लू मुखिया के काफिले पर घोसवरी इलाके में हमला हुआ, जिसमें उनके चाचा और पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया है. 

लाठी-डंडों से हमला किया फिर गोली चलाई गई

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जन सुराज और जेडीयू समर्थकों के बीच उस समय झड़प हुई जब दोनों पक्ष प्रचार में जुटे थे. बताया जा रहा है कि पहले लाठी-डंडों से हमला किया गया और फिर गोली चलाई गई, जिससे दुलारचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक दुलारचंद यादव एक समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे और हाल के दिनों में पीयूष प्रियदर्शी के सक्रिय समर्थक के रूप में काम कर रहे थे. 

बताते चलें, चार दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने लल्लू मुखिया को समर्पित एक गीत भी गाया था, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था.  मोकामा टाल क्षेत्र में उनकी पहचान एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में थी. हत्या के बाद जन सुराज समर्थकों ने अनंत सिंह और उनके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा ?

वहीं, जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है. उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए, आरोप लगाया कि यह हमला आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की साजिश है. अनंत सिंह ने दावा किया कि जब वे टाल क्षेत्र में वोट मांग रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला किया गया ताकि चुनावी माहौल बिगाड़ा जा सके. 

यह भी पढ़ें: Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. मोकामा का यह हत्याकांड चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना चुका है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल
Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात
मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात
IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच
IPL 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में ये टीम, इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को बना सकती है हेड कोच
IND vs AUS: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य
अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ
जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE