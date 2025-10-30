Bihar Election 2025: मोकामा में जन सुराज समर्थक की दिनदहाड़े हत्या, घटना के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने कही ये बात

Mokama News: मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब इस मामले पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने भी बयान दिया है.

Mokama News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा में गुरुवार को बड़ी हिंसक वारदात सामने आई. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ़ लल्लू मुखिया के काफिले पर घोसवरी इलाके में हमला हुआ, जिसमें उनके चाचा और पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया है.

लाठी-डंडों से हमला किया फिर गोली चलाई गई

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, जन सुराज और जेडीयू समर्थकों के बीच उस समय झड़प हुई जब दोनों पक्ष प्रचार में जुटे थे. बताया जा रहा है कि पहले लाठी-डंडों से हमला किया गया और फिर गोली चलाई गई, जिससे दुलारचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक दुलारचंद यादव एक समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे और हाल के दिनों में पीयूष प्रियदर्शी के सक्रिय समर्थक के रूप में काम कर रहे थे.

बताते चलें, चार दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने लल्लू मुखिया को समर्पित एक गीत भी गाया था, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था. मोकामा टाल क्षेत्र में उनकी पहचान एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में थी. हत्या के बाद जन सुराज समर्थकों ने अनंत सिंह और उनके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

अनंत सिंह ने क्या कुछ कहा ?

वहीं, जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है. उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए, आरोप लगाया कि यह हमला आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की साजिश है. अनंत सिंह ने दावा किया कि जब वे टाल क्षेत्र में वोट मांग रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला किया गया ताकि चुनावी माहौल बिगाड़ा जा सके.

यह भी पढ़ें: Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ

इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. मोकामा का यह हत्याकांड चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना चुका है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से