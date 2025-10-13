Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

IND vs WI 2nd Test Day 4 Highlights: राहुल-सुदर्शन रहे नाबाद, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 58 रन; चौथे दिन का खेल खत्म

Nobel Prize 2025: किन्हें मिला इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा? GPF ब्याज दरें रहेंगी कुछ ऐसी...

Dhanteras 2025: धनतेरस पर गलती से भी उधार न दें ये 4 चीजें, नाराज हो जाएंगी मां लक्ष्मी 

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान  

सामान्य नहीं, PCOD के लक्षण हो सकते हैं आम से दिखने वाले ये संकेत, तुरंत दें ध्यान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

Bihar Assembly Elections 2025: जन सुराज पार्टी ने अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस लिस्ट में भी जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 13, 2025, 06:26 PM IST

Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

Jan Suraj Candidates List

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Jan Suraj Party Candidate List for Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. पार्टी ने समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, नालंदा की अस्थावां सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को मैदान में उतारा है. जनसुराज ने गोपालगंज से प्रीतिक किन्नर को टिकट दिया है.

जनसुराज ने इससे पहले 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. इस तरह अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है. पार्टी ने इस लिस्ट में भी जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा है. 65 उम्मीदवारों में से 14 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), 10 ओबीसी, 14 अल्पसंख्यक और 11 सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया है.

यह भी पढ़ें- बिहार की सबसे ताकतवर दलित राजनीतिक फैमिली, जानें 6 सांसदों वाले इस परिवार की कहानी

प्रशांत किशोर ने कहा कि सामान्य वर्ग की सीटों पर योग्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भागीदारी देने के वादे के तहत हरनौत विधानसभा सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है. जन सुराज द्वारा घोषित उम्मीदवारों में नौतन से संतोष चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि रक्सौल से कपिल देव प्रसाद, शिवहर से नीरज सिंह, रीगा से कृष्ण मोहन और बाजपट्टी से आजम हुसैन अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है.
 

जनसुराज सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव
इसके अलावा पिपरा से इंद्रदेव साह, कसबा से इतेफाक आलम, रुपौली से आमोद कुमार, कटिहार से गाजी शरीक, मधेपुरा से शशि कुमार यादव और महनार से राजेश चौरसिया को प्रत्याशी बनाया गया है. जन सुराज ने इस चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE