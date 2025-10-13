Jan Suraj Candidates List: मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती, अस्थावां से पूर्व मंत्री RCP सिंह की बेटी... PK की लिस्ट में सियासी वारिस!

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर
बिहार चुनाव 2025
Bihar Assembly Elections 2025: जन सुराज पार्टी ने अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस लिस्ट में भी जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा है.
Jan Suraj Party Candidate List for Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. पार्टी ने समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, नालंदा की अस्थावां सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को मैदान में उतारा है. जनसुराज ने गोपालगंज से प्रीतिक किन्नर को टिकट दिया है.
जनसुराज ने इससे पहले 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. इस तरह अब तक कुल 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है. पार्टी ने इस लिस्ट में भी जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा है. 65 उम्मीदवारों में से 14 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), 10 ओबीसी, 14 अल्पसंख्यक और 11 सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया है.
प्रशांत किशोर ने कहा कि सामान्य वर्ग की सीटों पर योग्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भागीदारी देने के वादे के तहत हरनौत विधानसभा सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है. जन सुराज द्वारा घोषित उम्मीदवारों में नौतन से संतोष चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि रक्सौल से कपिल देव प्रसाद, शिवहर से नीरज सिंह, रीगा से कृष्ण मोहन और बाजपट्टी से आजम हुसैन अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है.
Jan Suraaj releases another list of 65 candidates for the upcoming Bihar elections 2025. pic.twitter.com/ccpS2gj2Zr— ANI (@ANI) October 13, 2025
जनसुराज सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव
इसके अलावा पिपरा से इंद्रदेव साह, कसबा से इतेफाक आलम, रुपौली से आमोद कुमार, कटिहार से गाजी शरीक, मधेपुरा से शशि कुमार यादव और महनार से राजेश चौरसिया को प्रत्याशी बनाया गया है. जन सुराज ने इस चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
