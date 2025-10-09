UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम
जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट
Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान
Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून
इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां
राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा
चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी
Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर
IND vs WI 2nd Test Match Playing 11: दिल्ली टेस्ट में कौन अंदर, कौन बाहर? कोच ने कंफर्म कर दी टीम इंडिया की प्लेइंग 11
बिहार चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पहली बार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पहली बार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस सूची में कुल 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं. प्रशांत किशोर की खुद की सीट अभी तक तय नहीं हुई है, जबकि करगहर सीट से उनकी उम्मीदवारी की चर्चा थी, वहां अब भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को मैदान में उतारा गया है.
Jan Suraaj releases a list of 51 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/QnZcKr1kcg— ANI (@ANI) October 9, 2025