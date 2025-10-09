जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पहली बार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने पहली बार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस सूची में कुल 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं. प्रशांत किशोर की खुद की सीट अभी तक तय नहीं हुई है, जबकि करगहर सीट से उनकी उम्मीदवारी की चर्चा थी, वहां अब भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को मैदान में उतारा गया है.