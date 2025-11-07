पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल

बिहार- पटना में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, विरोध करने पर बैंककर्मी को गोली मारी, घायल अविनाश कुमार अस्पताल में भर्ती | 9 नवंबर को उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि | डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की चर्चाओं से विदेश मंत्रालय का इंकार, कहा- सरकार के पास कोई जानकारी नहीं
बिहार चुनाव 2025
बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के दौरान पुणे की एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है. महिला के उंगली पर स्याही लगी दिख रही है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी की गई. उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करते हुए खुलासा किया कि हरियाणा चुनाव में 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए. राहुल गांधी के इस दावे के बाद ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी सुर्खियों में आ गई. अब एक भारतीय युवती की तस्वीर वायरल हो रही है. जिसपर पुणे के बाद बिहार में वोट डालने का आरोप है.
दरअसल, बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के दौरान पुणे की एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है. महिला के उंगली पर स्याही लगी दिख रही है. महिला ने इस तस्वीर को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.
बिहार में जाकर वोट डाला
महिला ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'Voted for a Modi-fied India! जाइके वोट डाली बिहार'. कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने महिला की एक पुरानी तस्वीर निकालीं, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पुणे में वोट डाला.
कांग्रेस के उस दावे को बल मिल गया है, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक राज्य के वोटर से दूसरे राज्य में भी वोट डलवाती है. यह सब चुनाव आयोग के इशारे पर होता है. इस महिला का नाम उर्मी बताया जा रहा है, जो पुणे में पेशे से वकील है.
लोकसभा में महाराष्ट्र में वोट करूंगी
विधानसभा में बिहार में वोट करूंगी
मोदी के लिए वोट चोरी करूंगी 🧐🧐 pic.twitter.com/xDrrLoXMbj— Atul Londhe Patil (INDIA Ka Parivar)🇮🇳 (@atullondhe) November 6, 2025
आरजेडी ने भी साधा निशाना
आरजेडी ने भी इस पर निशाना साधा है. RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, '2024 में मैडम ने पुणे में वोट दिया और 2025 में बिहार में वोट देंगी. उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वह भारत का मोदी बनाना चाहती हैं.' इससे साबित होता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का हथकंडा अपनाती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से