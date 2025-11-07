FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- पटना में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, विरोध करने पर बैंककर्मी को गोली मारी, घायल अविनाश कुमार अस्पताल में भर्ती | 9 नवंबर को उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि | डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की चर्चाओं से विदेश मंत्रालय का इंकार, कहा- सरकार के पास कोई जानकारी नहीं

वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित

पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल

तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

कड़क अंदाज वाली IPS तदाशा मिश्रा से थर-थर कांपते हैं अपराधी, अब बनीं झारखंड की पहली महिला DGP

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के दौरान पुणे की एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है. महिला के उंगली पर स्याही लगी दिख रही है.

रईश खान

Updated : Nov 07, 2025, 05:07 PM IST

woman cast vote in Biha

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी की गई. उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करते हुए खुलासा किया कि हरियाणा चुनाव में 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए. राहुल गांधी के इस दावे के बाद ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी सुर्खियों में आ गई. अब एक भारतीय युवती की तस्वीर वायरल हो रही है. जिसपर पुणे के बाद बिहार में वोट डालने का आरोप है.

दरअसल, बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के दौरान पुणे की एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है. महिला के उंगली पर स्याही लगी दिख रही है.  महिला ने इस तस्वीर को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. 

बिहार में जाकर वोट डाला
महिला ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'Voted for a Modi-fied India! जाइके वोट डाली बिहार'. कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने महिला की एक पुरानी तस्वीर निकालीं, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पुणे में वोट डाला.

कांग्रेस के उस दावे को बल मिल गया है, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया था बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक राज्य के वोटर से दूसरे राज्य में भी वोट डलवाती है. यह सब चुनाव आयोग के इशारे पर होता है. इस महिला का नाम उर्मी बताया जा रहा है, जो पुणे में पेशे से वकील है.

आरजेडी ने भी साधा निशाना
आरजेडी ने भी इस पर निशाना साधा है. RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, '2024 में मैडम ने पुणे में वोट दिया और 2025 में बिहार में वोट देंगी. उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वह भारत का मोदी बनाना चाहती हैं.' इससे साबित होता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का हथकंडा अपनाती है.

