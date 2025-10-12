NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला

Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी घटक दलों में नाराजगी जारी है. राजद, कांग्रेस, JMM और VIP अपनी हिस्सेदारी पर अड़े हैं. वहीं, तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा राजनीतिक हल निकालने और समझौता तय करने के लिए अहम माना जा रहा है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का मसला अब जोर पकड़ने लगा है. एनडीए के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर झड़प और तनाव दिखाई दे रहा है. राजद और कांग्रेस के बीच बातचीत धीमी पड़ गई है, जबकि JMM और VIP भी अपनी हिस्सेदारी पर अड़ी हुई हैं. इस बीच, तेजस्वी यादव का दिल्ली दौरा राजनीतिक हल निकालने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. सूत्रों के अनुसार, राजद ने कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है. खबरें यह भी आ रही है कि, कांग्रेस ने राजद को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने की धमकी दी है.

कांग्रेस कम से कम 60 सीटों की मांग पर कायम

पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन दोनों दलों के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है. राजद ने साफ कर दिया है कि वह केवल 50 सीटों या उससे कम पर बातचीत करेगी, जबकि कांग्रेस कम से कम 60 सीटों की मांग पर कायम है.

महागठबंधन में राजनीतिक हल खोजने के अलावा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का दिल्ली दौरा “लैंड फॉर जॉब केस” में अदालत में पेश होने के लिए भी महत्वपूर्ण है. मिली जानकारी के अनुसार इसी दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और किसी हल की तलाश कर सकते हैं.

मुकेश सहनी भी नाराज

इसी बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी अपनी हिस्सेदारी का दावा कर दिया है. पार्टी ने कहा कि अगर 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ, तो वह अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 नवंबर को ऐसी सरकार बनेगी जिसमें हर वर्ग को सम्मान और हक मिलेगा. मुकेश सहनी ने 30 सीटों और डिप्टी सीएम पद की मांग भी रखी है.

पवन खेड़ा का भाजपा पर निशाना

बहरहाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रांची में कहा कि महागठबंधन मजबूत है और RJD, कांग्रेस और JMM मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को असली मुद्दों से भटकाकर राजनीति कर रही है.

