FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमित शाह ने बैठक के बाद ब्लास्ट के हर दोषी की तलाश के दिए निर्देश  | अमित शाह ने बैठक के बाद ब्लास्ट के हर दोषी की तलाश के दिए निर्देश  | दिल्ली ब्लास्ट पर सख्त अमित शाह कहा- गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां

Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार 

Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
घर के अंदर Air Quality अच्छा रखने के लिए फॉलो करें ये 7 टिप्स, डॉक्टर ने बताया Pollution से कैसे करें बचाव

घर के अंदर Air Quality अच्छा रखने के लिए फॉलो करें ये 7 टिप्स, डॉक्टर ने बताया Pollution से कैसे करें बचाव

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 

Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए रिकार्ड तोड़ वोटिंग हो रही है. शाम में तमाम एग्जिट पोल सामने आएंगे. आज हम आपको बताएंगे 2020 के बिहार चुनाव में एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे थे.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 11, 2025, 04:51 PM IST

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

Bihar Election 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण पूरा हो चुका है और आज  दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. नतीजों का इंतजार 14 नवंबर तक रहेगा, लेकिन उससे पहले शाम तक तमाम सर्वे एजेंसियां और न्यूज चैनल अपने-अपने एग्जिट पोल जारी करेंगे. इन पोल्स में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस दल या गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है. हालांकि, पिछले अनुभव बताते हैं कि एग्जिट पोल अक्सर वास्तविक नतीजों से काफी अलग होते हैं. 

नतीजों ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया

2020 के बिहार चुनाव इसका बड़ा उदाहरण हैं. तीन चरणों में हुए उस चुनाव के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जीत का दावा किया था. जनभावना भी उस वक्त तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखाई दे रही थी. मगर 10 नवंबर को जब मतगणना हुई, तो नतीजों ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रहा, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं.

  • Today’s Chanakya ने उस समय सबसे बड़ा अनुमान लगाते हुए महागठबंधन को 180 सीटें देने की बात कही थी, जबकि एनडीए को मात्र 55 सीटों तक सीमित बताया गया था. 
  • India Today-Axis My India ने भी महागठबंधन को 139–161 सीटों का अनुमान दिया था.
  • वहीं Times Now-CVoter और ABP News-CVoter ने करीबी मुकाबले की संभावना जताई थी, लेकिन वास्तविक नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिली.
  • Republic TV-Jan Ki Baat और NewsX-DV Research के अनुमान भी नतीजों से मेल नहीं खा सके. 
  • इन सभी एग्जिट पोल्स के औसत यानी Poll of Polls में भी महागठबंधन को 133 सीटें और एनडीए को 100 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जो पूरी तरह गलत साबित हुई.

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live: अंतिम चरण में दोपहर 3 बजे तक 60.40% वोटिंग, क्या इस फेज में रचेगा इतिहास?

असली फैसला 14 नवंबर को

राजनीतिक पंडितों की माने तो, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय विविधता और आखिरी समय में वोटरों की मानसिकता को आंकना मुश्किल होता है. यही वजह है कि एग्जिट पोल वास्तविक तस्वीर से अक्सर भटक जाते हैं. बहरहाल, अब सबकी निगाहें 2025 के एग्जिट पोल पर हैं. राजनीतिक समीकरण और गठबंधन इस बार बदले हुए हैं. लेकिन असली फैसला 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां
Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार 
Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी को किया बरी, सुरेंद्र कोली को 18 साल बाद जेल से किया गया रिहा
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, स्कूलों को दिया हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने का निर्देश
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
घर के अंदर Air Quality अच्छा रखने के लिए फॉलो करें ये 7 टिप्स, डॉक्टर ने बताया Pollution से कैसे करें बचाव
घर के अंदर Air Quality अच्छा रखने के लिए फॉलो करें ये 7 टिप्स, डॉक्टर ने बताया Pollution से कैसे करें बचाव
क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स
क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स
Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 
Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE