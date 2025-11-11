Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए रिकार्ड तोड़ वोटिंग हो रही है. शाम में तमाम एग्जिट पोल सामने आएंगे. आज हम आपको बताएंगे 2020 के बिहार चुनाव में एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे थे.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण पूरा हो चुका है और आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. नतीजों का इंतजार 14 नवंबर तक रहेगा, लेकिन उससे पहले शाम तक तमाम सर्वे एजेंसियां और न्यूज चैनल अपने-अपने एग्जिट पोल जारी करेंगे. इन पोल्स में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस दल या गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है. हालांकि, पिछले अनुभव बताते हैं कि एग्जिट पोल अक्सर वास्तविक नतीजों से काफी अलग होते हैं.
2020 के बिहार चुनाव इसका बड़ा उदाहरण हैं. तीन चरणों में हुए उस चुनाव के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जीत का दावा किया था. जनभावना भी उस वक्त तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखाई दे रही थी. मगर 10 नवंबर को जब मतगणना हुई, तो नतीजों ने सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रहा, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं.
राजनीतिक पंडितों की माने तो, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय विविधता और आखिरी समय में वोटरों की मानसिकता को आंकना मुश्किल होता है. यही वजह है कि एग्जिट पोल वास्तविक तस्वीर से अक्सर भटक जाते हैं. बहरहाल, अब सबकी निगाहें 2025 के एग्जिट पोल पर हैं. राजनीतिक समीकरण और गठबंधन इस बार बदले हुए हैं. लेकिन असली फैसला 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा.
