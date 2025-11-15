बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं. नीतीश कुमार के इस्तीफे की संभावना और दिल्ली में हुई कई बैठकों ने संकेत दे दिया है कि एनडीए जल्द ही नए नेतृत्व के साथ शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगा

बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है. हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सत्ता परिवर्तन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. शनिवार को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह-प्रभारी विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें चुनावी नतीजों की गहराई से समीक्षा और नई सरकार के ढांचे पर चर्चा हुई. एनडीए को मिले भारी बहुमत के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तेजी से आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.

इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कूमर के सबसे करीबी नेता संजय झा ने भी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर राजनीतिक संकेतों को और स्पष्ट कर दिया. पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शाह से मिले, जिसमें सरकार गठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन हुआ. माना जा रहा है कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल के आकार, विभागों के बंटवारे और नई सरकार की प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा चली.

सोमवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिससे नई सरकार बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. बताया जा रहा है कि, शपथ ग्रहण की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता देखते हुए तय की जाएगी. फिलहाल, पटना में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और दोनों दलों ने अपने विधायकों को तुरंत राजधानी पहुंचने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

एनडीए के सभी घटक दलों की अलग-अलग बैठकें होंगी

अगले सप्ताह एनडीए के सभी घटक दलों की अलग-अलग बैठकें होंगी, जिनमें नए नेताओं का चयन और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा होगी. इसके बाद संयुक्त विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से नेता चुने जाने की संभावना है. इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल पहले से कहीं बेहतर दिख रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव से पहले हुई सटीक रणनीति और नतीजों के बाद तुरंत हुई हाई-लेवल बातचीत का परिणाम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.