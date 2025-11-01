Mokama News: मोकामा हत्याकांड मामले में EC की बड़ी कार्रवाई, SP समेत कई अफसरों पर गिरी गाज

Mokama News: मोकामा हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने मोकामा और बाढ़ के कई अधिकारियों का तबादला किया है और एक अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

Mokama News: बिहार के मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग (EC) ने सख्त कदम उठाते हुए कई अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मोकामा और बाढ़ के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने हाल की हिंसक घटनाओं को समय रहते नियंत्रित नहीं किया. इसके चलते राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

माहौल शांत बनाए रखने के लिए यह जरूरी कदम

चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ इलाके के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया है. इनमें से एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है और विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. आयोग ने यह कदम घटनाओं में लापरवाही और साजिश के आरोपों के बाद उठाया है. वहीं स्थानीय पुलिस अधीक्षक (SP) का भी तबादला कर दिया गया है. EC ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और माहौल शांत बनाए रखने के लिए यह जरूरी कदम था.

पूरा इलाका पुलिस छाबनी में तब्दील

गौरतलब है कि, मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया है. अब इस मामले में एक नई FIR दर्ज की गई है. पूरा इलाका पुलिस छाबनी में तब्दील है. इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और गरम कर दिया है. अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

